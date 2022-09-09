В Доме журналиста прошла встреча участников Фотообъединения

На встречу 8 сентября собрались члены Фотообъединения областного Союза журналистов и гости. Первым делом посмотрели премьерную выставку Елены Фоминой «Геометрия жизни«, открывшуюся в холле Домжура. Узнали много хороших новостей:

о том, что у Юрия Стрельца вышел фотоальбом «Самара. Россия. Мир», что фотографии членов Фотообъединения Андрея Ларионова и Екатерины Афанасьевой участвуют в выставке «Самара…моя история» (в ТЦ «Гудок») — открытие 9 сентября. И в этот же день, 9 сентября, в Самарском театре драмы открывается выставка Николая Федорина «Мой фоторум».

Познакомились с гостем из Тольятти, фотографом Виктором Четверговым, выпускником факультета архитектуры Арсением Самогоровым и Ольгой Осиповой, фотографом из Зубчаниновки.

Обсудили вопросы подготовки предстоящих выставок: экспозиции под рабочим название «Россия» для «стены» у Площади Славы, итоговой выставки и «Самарского взгляда…».

Под финал полюбовались кадрами, сделанными Наталией Шинкевич и Валерием Афанасьевым в болотных местах.

Уходили впечатленные и довольные. Следующую встречу запланировали на 22 сентября.