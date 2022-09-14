Попечительский совет театра «Колесо» обсудил планы юбилейного сезона

В преддверии открытия 35-го юбилейного сезона в Тольяттинском драматическом театре «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова прошло заседание Попечительского совета. В заседании приняла участие Ирина Цветкова, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области.

Директор театра Вячеслав Тиунов и художественный руководитель народная артистка России Наталья Дроздова представили попечителям видение будущего сезона, обозначенного слоганом «Классика жанра». Они рассказали, что театральный сезон откроется 22 сентября премьерой спектаклем «Татищев. Сказание о звере мамонте» по пьесе Александра Игнашова. Эта постановка, посвящённая основателю Ставрополя-на-Волге (ныне – Тольятти) Василию Татищеву, – подарок к 285-летию города. Постановка спектакля по русской народной сказке «Царевна лягушка» посвящена Году культурного наследия народов России. Режиссёром этих двух премьер станет ученик основателя театра, заслуженный артист России Вадим Романов.

В планах театра и другие постановки. Так, к 200-летию со дня рождения классика русской драматургии Александра Николаевича Островского театр посвятит спектакль «Блажь». В качестве режиссера планируется приглашение Алексея Доронина.

По канонам комедии дель арте будет создан спектакль по пьесе Карло Гольдони «Венецианские близнецы». Ведутся переговоры с режиссёром Игорем Касиловым, который предлагает свою сценическую версию героической комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». В завершении 35-го сезона театр планирует приступить к постановке спектакля «На дне», посвящённого 155-летию со дня рождения Максима Горького. В основе спектакля – неосуществлённая сценическая разработка Глеба Борисовича Дроздова.

Попечителями также обсуждались возможности привлечения средств для ремонта и замены оборудования в театре в 2022-2023 годах.

Информационным партнером театра «Колесо» является Самарское областное отделение Союза журналистов России. В июне этого года в самарском Доме журналиста была организована пресс-конференция, на которой были озвучены творческие планы театрального коллектива.