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Попечительский совет театра «Колесо» обсудил планы юбилейного сезона

В преддверии открытия 35-го юбилейного сезона в Тольяттинском драматическом театре «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова прошло заседание Попечительского совета. В заседании приняла участие Ирина Цветкова, председатель Общественного совета министерства культуры Самарской области, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области.

 Попечительский совета театра Колесо

Директор театра Вячеслав Тиунов и художественный руководитель народная артистка России Наталья Дроздова представили попечителям видение будущего сезона, обозначенного слоганом «Классика жанра». Они рассказали, что театральный сезон откроется 22 сентября премьерой спектаклем «Татищев. Сказание о звере мамонте» по пьесе Александра Игнашова. Эта постановка, посвящённая основателю Ставрополя-на-Волге (ныне – Тольятти)  Василию Татищеву, – подарок к 285-летию города. Постановка спектакля по русской народной сказке «Царевна лягушка» посвящена  Году культурного наследия народов России. Режиссёром этих двух премьер станет ученик основателя театра, заслуженный артист России Вадим Романов.

В планах театра и другие постановки. Так, к 200-летию со дня рождения классика русской драматургии Александра Николаевича Островского театр посвятит спектакль «Блажь». В качестве режиссера планируется приглашение Алексея Доронина.

По канонам комедии дель арте будет создан спектакль по пьесе Карло Гольдони «Венецианские близнецы». Ведутся переговоры с режиссёром Игорем Касиловым, который предлагает свою сценическую версию героической комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». В завершении 35-го сезона театр планирует приступить к постановке спектакля «На дне», посвящённого 155-летию со дня рождения Максима Горького. В основе спектакля – неосуществлённая сценическая разработка Глеба Борисовича Дроздова.

Попечителями также обсуждались возможности привлечения средств для ремонта и замены оборудования в театре в 2022-2023 годах.

Информационным партнером театра «Колесо» является Самарское областное отделение Союза журналистов России. В июне этого года в самарском Доме журналиста была организована пресс-конференция, на которой были озвучены творческие планы театрального коллектива.