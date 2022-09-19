19 сентября  скончался Архимандрит Георгий Шестун

Печальная весть: ушел из жизни Архимандрит Георгий – Евгений Владимирович Шестун, член Союза журналистов России, духовный наставник и учитель, человек, наделенный мудростью и большим сердцем, много сделавший на ниве духовного просвещения.

Евгений Владимирович Шестун (1951 — 2022 г.г.) – член Союза журналистов России, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН. Возглавлял межвузовскую кафедру православной педагогики и психологии Самарской Православной Духовной семинарии, был наместником Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня, настоятелем Троице-Сергиева подворья г. Самары. Многие годы работал редактором журнала «Духовный собеседник», печатался в различных православных изданиях.

Успешно занимался вопросами образования и воспитания подрастающего поколения, взаимоотношений в семье. Он – автор книги «Православная педагогика», один из разработчиков программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения», на основе который написаны пособия «Духовно-нравственная культура России. Основы православной культуры».

Евгением Шестуном была заложена традиция проводить День поминовения журналистов. Каждый год в Самаре, в Троице-Сергиевом Храме, в память об ушедших коллегах проходят богослужения. День поминовения дает возможность помянуть ушедших товарищей, вспомнить прошлое, поговорить о профессии, поддержать друг друга.

Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России выражает соболезнования в связи со смертью Евгения Владимировича Шестуна. Светлая память светлой личности, мудрому, благородному, добрейшей души человеку.

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