Друзья встречаются вновь!

После долгого перерыва, связанного с пандемией и ремонтом самарского Дома журналистов, ветераны средств массовой информации вновь собрались на встречу друзей в нашем уютном «теремке».

Радостным восклицаниям и приветствиям нет конца. Знакомые все лица! Сергей Рязанов – легендарный экс-редактор возрожденной после почти векового забвения «Самарской Газеты» рассказывает о своей будущей книге. А боевой офицер-«афганец», военный журналист, поэт и писатель Валерий Штепо с гордостью показывает друзьям свежий сборник стихов. Оживленно беседует с подругами Нина Алпатова, известная своими биографическими произведениями. Новыми изысканиями в истории городского электротранспорта делится историограф Алевтина Новикова. Как всегда, серьезен и невозмутим отважный журналист Виктор Петров, побывавший в свое время в Чеченской Республике. Его репортажи помнят многие самарцы.

Этим людям есть, о чем поговорить, что обсудить. Да, летом многие из них отдыхали на дачах, но их интересы не ограничивались грядками даже в знойные дни. Они выступали перед школьниками в городских лагерях отдыха, рассказывали о профессии журналиста, проводили практические занятия по верстке газет и подготовке оперативной информации. А еще раньше, перед летними каникулами, наши ветераны участвовали в диспутах о современной журналистике в школах и библиотеках Самары, вели работу по профессиональной ориентации молодежи. Приятно сознавать, что интерес к нашей профессии среди юношей и девушек резко возрос. Нынешним летом поток абитуриентов на факультеты и отделения журналистики значительно вырос, в два-три раза! Об этом заявляют многие руководители высших учебных заведений, в том числе и самарских. Значит, не зря ветераны встречаются с молодой порослью!

В течение двух с лишним часов в непринужденной дружеской обстановке за чашкой чая с домашними пирогами – сами пекли! – продолжался заинтересованный разговор ветеранов самарской журналистики. Подвели некоторые итоги, а как же без этого, наметили новые планы. Нас снова ждут в школьных классах и залах библиотек продолжатели нашего дела, те, кто мечтает работать в газетах, на радио и телевидении. Будем делиться с ними своим опытом и знаниями! Ветераны по-прежнему в строю!

Александр Лаврик, председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России