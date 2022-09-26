«ВСЯ РОССИЯ-2022». «Цензура и её правовая роль в профессиональной деятельности журналиста»

В России появилась новая структура, которая помогает журналистам ориентироваться в условиях правового законодательства и помогает решать вопросы, связанные с соблюдением существующих требований при осуществлении своей профессиональной деятельности.

- Центр был создан не так давно по инициативе Союза журналистов России, — сообщила директор Центра правовой защиты журналистов Анна Белозёрова. – Основная задача и миссия центра – это оказание правовой помощи всем журналистам на территории Российской Федерации. Мы оказываем юридическую помощь бесплатно, в центре работает горячая линия, в любой момент мы готовы оказать помощь.

Центр разработал большую программу онлайн-вебинаров, в которых могут принять участие журналисты любых средств массовой информации.

Форум современной журналистики «Вся Россия-2022» (12+) проходит в Сочи с 23 по 27 сентября. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.