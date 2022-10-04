В Самарской области организована поставка прессы для мобилизованных граждан

Самарское областное отделение Союза журналистов России и Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области органзовали акцию по снабжению газетами и журналами мобилизованных граждан.

В настоящее время в воинской части в поселке Рощинский возникла потребность в получении свежей прессы. Областной Союз журналистов и департамент информационной политики обратились в СМИ с просьбой выделить часть тиражей для военнослужащих, находящихся в Рощинском.

СМИ откликнулись на просьбу. В воинскую часть 28 сентября была направлена машина с пачками «Самарской газеты», журнала «Самара и Губерния», «Свежей газеты. Культуры».

На этой неделе к акции присоединились «Российская газета», «Комсомольская правда в Самаре», «Социальная газета», «КоммерсантЪ», «АиФ — Самара» и др. Редакции намерены передавать по несколько сот экземпляров тиражей со свежими новостями в течение всего октября.

Свою помощь предложил и Окружной Дом Офицеров, который берет на себя доставку печатных изданий на территорию воинской части.

В любой день недели редакции изданий могут привозить свои тиражи в ОДО (г. Самара, ул. Шостаковича, 7) и оставлять на вахте с 9:00 до 18:00. Сотрудники ОДО будут отвозить печатную продукцию в воинскую часть читателям .