Состоялась внеочередная конференция регионального отделения СЖР

В Самаре, в Доме журналиста, состоялась внеочередная конференция Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Главным вопросом повестки стало избрание делегатов на предстоящий в Москве 29 октября 2022 года съезд Союза журналистов России. По решению конференции, Самарскую область на съезде представят 6 человек во главе с председателем Самарского областного отделения Союза журналистов России Ириной Цветковой.

Во второй части конференции Ирина Цветкова рассказала собравшимся о мероприятиях и акциях, проводимых областным Союзом журналистов: XXV общественной Акции «Благородство», акции «Журналисты Самары журналистам Мариуполя» и об участии редакций в снабжении мобилизованных граждан свежей прессой.

– В нашей организации очень много активных членов, которые действительно являются основой нашей организации, которые приходят, предлагают и сами делают. Это дорого стоит. – Обратилась Ирина Цветкова к членам регионального отделения, – Спасибо вам огромное! Без вас наша организация не была бы лучшей. Она лучшая, потому что вы – неравнодушные люди, которые любят свой Союз. Я думаю, мы должны быть вместе, должны поддерживать друг друга… Это большое счастье, что мы есть друг у друга.

На конференции также обсуждался вопрос об установлении в Самаре памятника журналистам.