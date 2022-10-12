Проект «Души Цвета Покажем для детей из ДНР и ЛНР»

Благотворительный фонд помощи детям «Источник Веры» объявил о новом проекте «Души Цвета Покажем для детей из ДНР и ЛНР».

Цель данного проекта — это моральная и психологическая поддержка детей и их родителей, прибывших с территории ДНР и ЛНР.

Согласно ТАСС более 2,7 млн человек прибыли в Россию с Украины и из Донбасса с февраля 2022 года, включая 431 тыс. детей.

Дети и женщины – самая незащищенная часть населения

Донбасса, находящаяся в бедственном положении. В условиях войны они, как никто другой, испытывают страх, боль и переживания.

По просьбе Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области БФ «Источник Веры» проводил творческие мастер классы в целях поддержки прибывших детей и мам из ДНР и ЛНР.

Для продолжения творческих занятий нами была подана заявка на специальный конкурс Фонда президентских грантов и мы рады сообщить, что Благотворительный фонд «Источник Веры» стал победителем данного конкурса.

В ходе реализации проекта «Души Цвета Покажем для детей из ДНР и ЛНР» все участники получат уроки живописи, познакомятся с основами Мировой и Отечественной культуры, научатся рисовать. С помощью цветов и красок каждый ребенок и мама смогут выразить свою душу, свои эмоции на холсте. Данный проект – это арт-терапевтический проект, в ходе которого будут проведены занятия по рисованию и Арт-терапии для детей и мам. Так же детям в рамках проекта будут проведены праздники Дня именинника, это большая помощь родителям и весёлый праздник детям. 75 детей отметят свой день рождения, получат подарки, много радостных эмоций. Мамы получат удовлетворение от того, что дети получили радостные эмоции. Картины детей можно будет увидеть на выставке «Души Цвета Покажем», которая будет приурочена к дню защиты детей. Выставки познакомят общество с творчеством детей Донбасса, что поможет увидеть души цвета. Каждый мастер-класс — это способ мягкого терапевтического воздействия на эмоциональное состояние участников. Презентация картин познакомит общество с творчеством детей и данное мероприятие поможет обратить внимание к проблемам детей и взрослых прибывших с территории Донбасса.

Благотворительный фонд “Источник Веры”, участник и лауреат Акции «Благородство», — оказывает поддержку детям с диагнозом ДЦП!