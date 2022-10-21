Онлайн-семинар : «Общественная коллегия по жалобам на прессу. В обстоятельствах места и времени»

Приглашаем принять участие в онлайн-семинаре «Общественная коллегия по жалобам на прессу. В обстоятельствах места и времени»! Дата – 25 октября. Начало – в 10.00 (самарское время).
Общественная коллегия по жалобам на прессу и Самарское областное отделение Союза журналистов России готовят проведение однодневного онлайн-семинара «Общественная коллегия по жалобам на прессу. В обстоятельствах места и времени».
В программу семинара включены следующие темы:
- Журналистика в трех зеркалах.
- «Не способствовать дискриминации»: журналист и религиозные организации.
- Право на информацию о деятельности судов. Правовые и этические аспекты.
- Специфика Коллегии: институт «мнение эксперта».
- «Общественный интерес», но не только. На что ориентируемся «в обстоятельствах места и времени»?
Вести семинар будут эксперты:
- Юрий Казаков, сопредседатель Общественной коллегии по жалобам на прессу, руководитель проекта «Общественная коллегия по жалобам на прессу как институт защиты прав человека в сфере массовой информации» – модератор;
- Татьяна Андреева, член Палаты медиааудитории Общественной коллегии по жалобам на прессу, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ, заместитель председателя Арбитражного суда РФ в отставке;
- Светлана Шайхитдинова, эксперт Коллегии, сопредседатель Казанской коллегии по жалобам на прессу.
Приглашаем принять участие в онлайн-семинаре!
Дата проведения семинара – 25 октября, начало в 10.00 (по самарскому времени), окончание – 18.00.
Внимание! Для участия в онлайн-семинаре необходимо заранее (до 24.10.22 г.) пройти регистрацию!
Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/85236069314?pwd=OXlIRC82ekNJYzJiWUlPaGJzWlhPZz09
Идентификатор конференции: 852 3606 9314
Код доступа: 899035
Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/vcjtXv985uiFqy8e8
По техническим вопросам вы можете писать или звонить московскому координатору семинара — Анастасии Буряченко 8-968-543-84-74 .
С уважением, Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России) 8(846)332-68-39, spress@samtelecom.ru