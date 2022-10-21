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Онлайн-семинар : «Общественная коллегия по жалобам на прессу. В обстоятельствах места и времени»

  Приглашаем принять участие в онлайн-семинаре «Общественная коллегия по жалобам на прессу. В обстоятельствах места и времени»! Дата – 25 октября.  Начало – в 10.00 (самарское время).

Общественная коллегия по жалобам на прессу и Самарское областное отделение Союза журналистов России готовят проведение однодневного онлайн-семинара «Общественная коллегия по жалобам на прессу. В обстоятельствах места и времени».

 В программу семинара включены следующие темы:

  1. Журналистика в трех зеркалах.
  2. «Не способствовать дискриминации»: журналист и религиозные организации.
  3. Право на информацию о деятельности судов. Правовые и этические аспекты.
  4. Специфика Коллегии: институт «мнение эксперта».
  5. «Общественный интерес», но не только. На что ориентируемся «в обстоятельствах места и времени»?

Вести семинар будут эксперты:

  • Юрий Казаков, сопредседатель Общественной коллегии по жалобам на прессу, руководитель проекта «Общественная коллегия по жалобам на прессу как институт защиты прав человека в сфере массовой информации» – модератор;
  • Татьяна Андреева,  член Палаты медиааудитории Общественной коллегии по жалобам на прессу,  член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ, заместитель председателя Арбитражного суда РФ в отставке;
  • Светлана Шайхитдинова, эксперт Коллегии, сопредседатель Казанской коллегии по жалобам на прессу.

Приглашаем принять участие в онлайн-семинаре!

Дата проведения семинара – 25 октября, начало в 10.00 (по самарскому времени), окончание – 18.00.

Внимание! Для участия в онлайн-семинаре необходимо заранее (до 24.10.22 г.) пройти регистрацию!

Подключиться к конференции Zoom
https://us06web.zoom.us/j/85236069314?pwd=OXlIRC82ekNJYzJiWUlPaGJzWlhPZz09
Идентификатор конференции: 852 3606 9314
Код доступа: 899035

Ссылка на регистрацию: https://forms.gle/vcjtXv985uiFqy8e8

По  техническим вопросам вы можете писать или звонить московскому координатору семинара — Анастасии Буряченко 8-968-543-84-74 .

С уважением, Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России) 8(846)332-68-39, spress@samtelecom.ru