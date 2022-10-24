«Природа России»: от Калининграда до Сахалина

В Самаре, на площади Славы, на плазменных экранах запущен фотопроект «Природа России». Вниманию зрителей представлено около 200 крупномасштабных фотографий, отражающих многообразие природного мира на территории Российской Федерации от Калининграда до Сахалина.

Изумляющие красотой пейзажи Средней Волги, Кавказа, полуострова Крым, Урала, Горного Алтая, Таймыра, Ямала, Чукотки, Камчатки, Сахалина, Калининградской, Астраханской, Ленинградской, Московской, Мурманской областей, кадры диких животных и растений – всё это демонстрируется в цифровом формате на склоне возле площади Славы.

Цифровая фотовыставка организована Самарским областным отделением Союза журналистов России и Фотообъединением СОО СЖР при поддержке Правительства Самарской области.

Авторы работ – члены Фотообъединения Самарского областного отделения Союз журналистов России – Валерий Афанасьев, Алексей Голяков, Андрей Ларионов, Юрий Стрелец, Владимир Привалов, Николай Федорин, Владимир Рубинчик, Наталия Шинкевич, Елена Фомина, Олег Кирюшкин – много путешествуют, изучают природу. Они – мастера анималистики, пейзажа, макрофотографии.

Проект «Природа России» направлен на развитие фотографического искусства, интереса к географии, формирование знаний о ландшафтах, флоре и фауне, воспитание любви и бережного отношения к природе.

Выставка будет интересна зрителям различных возрастных категорий. Рекомендуется для семейного просмотра.

Возрастные ограничения – 0+.

Посмотреть выставку можно ежедневно с 9.00 до 22.00.