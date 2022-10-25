«Памяти великого артиста…» открытие выставки

Уважаемые коллеги!
26 октября (среда) в Доме журналистам состоится открытие выставки «Памяти великого артиста…», посвященной Виктору Евграфову.
Это выставка-воспоминание. Авторы идеи — Николай Федорин, Сергей Рыбалкин.
В программе открытия — обзор экспозиции, встреча с людьми, хорошо знавшими Виктора Евграфова, воспоминания об артисте, демонстрация документального фильма, кадров из его киножизни.
На мероприятие приглашены СМИ.
Вход свободный. Начало в 18.00.
Во второй части встречи (с 19. 10 до 20.10) состоится заседание Фотообъединения.
Повестка:
- Новости — Открытие выставки «Природа России» на площади Славы.
- Подготовка выставок «Самарский взгляд. Избранное», «Итоговая выставка».
- Презентация работ членов Фотообъединения, гостей встречи (записываться заранее).
- Разное.
Приглашаем СМИ на мероприятие!
Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8 (846) 332-02-72.
В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.
С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России:
Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России) – 8-917-159-00-20;
Татьяна Хуторскова (пресс-секретарь СОО СЖР) – 8-987-921-99-28.