«Памяти великого артиста…» открытие выставки

Уважаемые коллеги!

26 октября (среда) в Доме журналистам состоится открытие выставки «Памяти великого артиста…», посвященной Виктору Евграфову.

Это выставка-воспоминание. Авторы идеи — Николай Федорин, Сергей Рыбалкин.

В программе открытия — обзор экспозиции, встреча с людьми, хорошо знавшими Виктора Евграфова, воспоминания об артисте, демонстрация документального фильма, кадров из его киножизни.

На мероприятие приглашены СМИ.

Вход свободный. Начало в 18.00.

Во второй части встречи (с 19. 10 до 20.10) состоится заседание Фотообъединения.

Повестка:

Новости — Открытие выставки «Природа России» на площади Славы. Подготовка выставок «Самарский взгляд. Избранное», «Итоговая выставка». Презентация работ членов Фотообъединения, гостей встречи (записываться заранее). Разное.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8 (846) 332-02-72.

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России:

Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России) – 8-917-159-00-20;

Татьяна Хуторскова (пресс-секретарь СОО СЖР) – 8-987-921-99-28.