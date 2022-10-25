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«Памяти великого артиста…» открытие выставки

Уважаемые коллеги!
26 октября (среда) в Доме журналистам состоится открытие выставки «Памяти великого артиста…», посвященной Виктору Евграфову.

Это выставка-воспоминание. Авторы идеи — Николай Федорин, Сергей Рыбалкин.
В программе открытия — обзор экспозиции, встреча с людьми, хорошо знавшими Виктора Евграфова, воспоминания об артисте, демонстрация документального фильма, кадров из его киножизни.
На мероприятие приглашены СМИ.
Вход свободный. Начало в 18.00.
Во второй части встречи (с 19. 10 до 20.10) состоится заседание Фотообъединения.
Повестка:
  1. Новости — Открытие выставки «Природа России» на площади Славы.
  2. Подготовка выставок «Самарский взгляд. Избранное», «Итоговая выставка».
  3. Презентация работ членов Фотообъединения, гостей встречи (записываться заранее).
  4. Разное.

Приглашаем СМИ на  мероприятие!

Аккредитация:  по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8 (846) 332-02-72.

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

 С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России:

Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России) – 8-917-159-00-20;

Татьяна Хуторскова (пресс-секретарь СОО СЖР) – 8-987-921-99-28.