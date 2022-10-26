ПРИМИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПАМЯТИ НИНЫ СУГЛОБ «ОБЩЕСТВО И ПОЛИЦИЯ — ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ»!

В Самарской области продолжается прием заявок на участие в региональном журналистском конкурсе «Общество и полиция – вместе легче» памяти Нины Ивановны Суглоб.

Региональный журналистский конкурс «Общество и полиция – вместе легче» памяти Нины Ивановны Суглоб проводится по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области и Самарского областного отделения Союза журналистов России и направлен на формирование партнерских отношений полиции и общества.

Принять участие в конкурсе приглашаются работники средств массовой информации, зарегистрированные в установленном законом порядке, а также внештатные авторы и блогеры. Голосование жюри пройдет по четырем основным номинациям:

- «Печатные СМИ»;

- «Электронные СМИ»;

- «Интернет-издания»;

- «Блогосфера».

Заявку на участие и конкурсные работы необходимо отправить по адресу оргкомитета spress@samtelecom.ru не позднее 20 января 2023 года.

Жюри будет рассматривать работы, вышедшие в эфир или опубликованные и присланные в оргкомитет в течение календарного года.

В заявке необходимо указать: название произведения, время и место его публикации (выхода в эфир), краткую аннотацию произведения, справку об авторе (-ах) с указанием Ф.И.О., места работы и должности, служебного и домашнего адресов (с индексом), телефонов (служебного и мобильного), электронной почты.

К заявке прикладываются публикации в электронном виде, фото и видеоматериалы. Материалы в номинации «Интернет издания» и «Блогосфера» представляются в развернутом электронном виде (ссылки не рассматриваются).

Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляются на заседании конкурсной Комиссии ежегодно в январе месяце. Победители и призеры в каждой номинации будут приглашены на торжественную церемонию награждения.

Нина Ивановна Суглоб – журналист и председатель общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Сызранское».

Талантливый журналист Нина Суглоб на протяжении нескольких десятков лет на страницах сызранской городской газеты «Волжские Вести» освещала деятельность

правоохранительных органов. Читатели всегда с нетерпением ждали новых и ярких материалов в рубриках «Полиция», «Безопасность», «Криминал», «Беспредел», «Профессионалы» и «Ветераны». Публикации быстро расходились по другим СМИ и интернет — ресурсам.

За высокий профессионализм и вклад в развитие региональной журналистики Н.И. Суглоб была удостоена Почетного звания «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области».

В 2017 году Нина Ивановна Суглоб возглавила Общественный совет при Муниципальном управлении МВД России «Сызранское». Она с головой погрузилась в общественную

жизнь. Нина Ивановна организовала и провела сотни ярких, запоминающихся мероприятий для сотрудников и их детей, для ветеранов и для жителей города в целом.