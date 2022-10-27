«Свежая газета. Культура» — читайте новый номер

Вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры» (№20, октябрь 2022).

Электронную версию газеты можно найти по ссылке http://sjrs.ru/wp/?page_id=838

Номер открывает очередная оптимистическая статья ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА – «Как убивают театры?» Можно, конечно, заняться обвинениями в «очернительстве» в его адрес, что, безусловно, проще, но можно обсудить накопленную годами проблему и попытаться разорвать порочный круг.

Кстати на традиционных страницах «Театральный проезд» в номере нет материалов о новых театральных постановках самарских театров. Есть размышления о Фестивале одного дня, который провела в Самарском академическом театре драмы Академия театрального и кинематографического искусства Никиты Сергеевича Михалкова («Школа Михалкова» Леонида НЕМЦЕВА) и воспоминания об Александре Амелине, 60-летие которого мы будем отмечать 4 ноября («Отголоски» Галины ТОРУНОВОЙ)

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«Социокультурные» новости «Свежей» включают материал о новой технологии в помощь творческим инициативам самарцев («Социальный контракт как ресурс творческой активности»), полемическую статью о проектах, направленных на изменение архитектурной среды Самары («Пятиэтажки века двадцать первого» Максима ПОЛЕЩУКА) и две актуальные и оттого едкие, или едкие в своей актуальности, колонки Германа ДЬЯКОНОВА («Да вы что, сговорились, что ли?» и «Уестествление гуманитарного»).

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Из актуального и высокохудожественного – рецензия Светланы ШАТУНОВОЙ, побывавшей на юбилейной выставке Дины Богусоновой в галерее «Новое пространство» («Все стало вокруг голубым и зеленым…») и экспресс-информация об открывшейся в Москве выставке Самарского художественного музея («Грани XX века»).

Наши авторы побывали на XXVII Международном фестивале «Кино – детям» («Смотреть обязательно…» Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ) и на Транссибирском арт-фестивале («Единство в многообразии» Дмитрия ДЯТЛОВА), и на юбилейном собрании Тольяттинской писательской организации («Больше оптимизма, товарищи!» Вячеслава СМИРНОВА).

Мы продолжаем знакомить читателей с мастерами декоративно-прикладного искусства из Самарской области – Год культурного наследия народов России продолжается! («Чаехлёбы» и иконы из бисера, а викинги – из бязи» Аркадия СОЛАРЕВА).

И напоминаем, что завтра – юбилей одного из ведущих джазовых музыкантов России Игоря Бутмана («Бутман в Самаре и окрест» Игоря ВОЩИНИНА).

В номере много новостей и коротких эссе о неторопливой культурной поволжской жизни.

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Но основу номера составляют материалы из истории культуры Самарского края, культурологические материалы и публикации, которые объединяет любовь к чтению.

Вначале – Памяти Культуры.

Мы завершаем публикацию беседы Светланы ВНУКОВОЙ с издателем Алексеем Алексеевичем РАЗЛАЦКИМ – «Жизнь в эпоху спада».

В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – эссе о пламенной революционерке Серафиме Дерябиной.

В наших «Воспоминалках» – «Явления Шостаковича Самаре» Галины ТОРУНОВОЙ и «Голубь мира» была вице-президентом «АвтоВАЗа» Аркадия СОЛАРЕВА.

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«Культурологические штудии» пополнили самарские «Измерения» Зои КОБОЗЕВОЙ («Сумасшедшая дружба, или Корабль дураков»); лекция Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА на «Факультете ненужных вещей» – «Заклятие смехом»; аналитическая статья Юрия РАЗИНОВА «Эманации перекрёстка»; монолог Валерия БОНДАРЕНКО «А вы как Коппола можете?» – о выдающемся Мастере кино; эссе Сергея ГОЛУБКОВА «Отдельно взятое слово, жест, поступок: их роль и неожиданные смыслы» из цикла «Парадоксы бытия» и размышления Анны СИНИЦКОЙ о современном бестиарии – ««Подлинный вид гиппокентавров…».

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На страницах «Культура и Слово» – продолжение литературоведческо-психологического исследования Геннадия КАРПЕНКО романа «Отцы и дети» – «Базаров и его родители»; «Актуальное чтение» от Анны СИНИЦКОЙ – «Лицо в ладонях» о прозе Райнера Марии Рильке; «Судьбы книг» от Германа ДЬЯКОНОВА – «Такая странная игра» о романе Германа Гессе «Игра в бисер».

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА продолжает знакомить с проектами областной детской библиотеки – «Не было бы счастья…», а Татьяна РОМАНОВА с креативом от наших земляков – «Шедевры народной рекламы».

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В свободное от чтения «Свежей газеты» время следует «Смотреть вместе» с Вадимом КУЗНЕЦОВЫМ («Вихрь»), «Слушать вместе» с Валерией ЛОСЕВИЧЕВОЙ («Орфей из Циттау»), «Читайте вместе» с Константином ПОЗДНЯКОВЫМ («Я – юморист»).

Найти себе занятие, побродив возле нашей «Книжной полки». И выбрать себе по душе что-то из «Самарских премьер». Может быть фестиваль «Русская классика. Страницы прозы» в драматическом театре «Камерная сцена», может быть «Самарскую осень» в филармонии или парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» в СамАрте, или выставку Александра Тышлера в Самарском художественном музее, или юбилейный концерт Самарского духового оркестра под руководством Марка Когана или еще с полсотни событий.

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Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Текст: Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»