Объявлен прием заявок на творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы

Самарское областное отделение Союза журналистов России и Администрация г.о. Самара проводят IX творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы.

Эдуард Михайлович Кондаратов – известный журналист и литератор, почетный гражданин Самары. Он оставил после себя богатое наследие — десятки романов, очерков, документальных и приключенческих повестей, журналистские материалы. Через свои произведения Эдуард Михайлович стал воплощением целой эпохи культурной жизни Самарской губернии.

Эдуард Кондратов — лауреат союзных литературных конкурсов, премии областного Союза журналистов «Золотое перо», член Союза писателей и журналистов СССР и России.

В память о легендарном писателе нашей земли Самарское областное отделение СЖР проводит Конкурс, направленный на повышение престижа творческих профессий. Цель Конкурса — выявление наиболее талантливых авторов, рассказывающих о Самаре.

По итогам конкурса будут присуждены призы:

- в области журналистики (в категориях «профессиональная журналистика», «студенты», «школьники» (15-17 лет)),

— в области литературы.

ПОЛОЖЕНИЕ о Конкурсе: https://cloud.mail.ru/public/o4xf/qBjreeMpF

Материалы необходимо отправить в оргкомитет по адресу: г. Самара, 443001 г. Самара, ул. Самарская,179, Дом журналиста и на электронную почту: konkurs-kondratov@mail.ru.

Заявки принимаются до 15 ноября 2022 г. (включительно).

Приглашаем журналистов, литераторов, студентов, школьников принять участие в конкурсе!

Телефон оргкомитета: 8(846) 332-68-39, 332-57-94, 332-02-72