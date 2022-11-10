«СВЕЖАЯ ГАЗЕТА. КУЛЬТУРА» НОВЫЙ НОМЕР

Вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры» (№21, ноябрь 2022).

Электронную версию газеты можно найти по ссылке http://sjrs.ru/wp/?page_id=838

Номер открывает статья ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА о креативном мышлении чиновников, под чей присмотр отданы некогда лучшее в мире народное образование и не менее расчудесная отечественная культура – «Мичуринцы».

Но не всё еще разрушено. Есть десятки чудесных инициатив, поддержанных властью. В институте культуры и театре «СамАрт» прошел парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» («Они все талантливые» Елены ПОЛЗИКОВОЙ); продолжается Год культурного наследия народов России («Прялка не бог, а рубаху дает» Ольги ГОРОДЕЦКОЙ); Национальная ассоциация телерадиовещателей весьма продуктивно ищет «Героев нашего времени»; тысячи земляков принимают участие в подготовке и проведении «Парада Памяти»…

Так отчего же надобится выдумывать конструкты, одним росчерком заставляющие задуматься о том, надолго ли? Сколько им еще отведено в нескончаемую эру оптимизации?

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Немало в прошедшие две недели было «офлайн» событий. Прежде всего, конечно, это концерт симфонического оркестра Московской филармонии («На концерте Юрия Симонова» Дмитрия ДЯТЛОВА); Транссибирский Арт-фестиваль («Вечер романтической музыки» Ирины ВАСИРУК); открытие сезона в концертном зале «Консерватория» («Самарский молодежный симфонический оркестр, его дирижеры и солисты» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ); концерт Московского ансамбля современной музыки в галерее «Виктория» («Игры с пустотой, или Концерт современной музыки глазами неофита» Константина ПОЗДНЯКОВА); премьера силами студенческих коллективов СГИК музыкально-хореографической постановки «Акт о бесконечности» на Фабрике-кухне («В поиске новых форм» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ).

Не могли мы пройти мимо большого концерта, посвященного 100-летию отечественного джаза в Большом театре России: столько в нем участвовало музыкантов, у которых тесные творческие связи с Самарой («Большой джаз в Большом театре» Игоря ВОЩИНИНА).

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Театры отметились тремя премьерами – «Катапульта» в академической драме («Поэма об урне» Галины ТОРУНОВОЙ); «Не ежик» в тольяттинском ТЮЗЕ «Дилижанс» («Животное с заниженной самооценкой» Вячеслава СМИРНОВА) и «Дуры мы, дуры» в тольяттинском же Молодежном драматическом театре («Новогоднее караоке» Александра ТИХОНОВА).

Да, и региональное отделение СТД при поддержке департамента культуры и молодежной политики Администрации г. о. Самары выпустило в свет книгу/альбом о Всероссийском фестивале «Волга театральная» (автор/составитель Александр ИГНАШОВ – «Зачем нужны театральные фестивали»).

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Из многообразия выставочных проектов мы выбрали выставку Александра Тышлера из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Самарском художественном музее («Театр Александра Тышлера» Татьяны ПЕТРОВОЙ), юбилейные выставки Аллы Шахматовой в Доме архитектора и Дмитрия Мантрова в Выставочном зале Союза художников (соответственно – «Рождение Ириды» и «Я дома» Светланы ШАТУНОВОЙ) и «Достопримечательности» в тольяттинском Музее Актуального Реализма («Создай свой сад, в него придут» Инны БУРОЙ).

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О культуре чтения – в «лонгриде» Светланы ВНУКОВОЙ «Мистическая жизнь книжек и кое-что о шаманстве редактора» и в продолжающемся сериале Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ к юбилею областной детской библиотеке («Если книга сама идет к читателю»).

Герман ДЬЯКОНОВ предлагает вспомнить о «Судьбах книг» Евгения Салиала-де-Турнемир («Были и на Руси свои мушкетеры?»). Михаил ПЕРЕПЕЛКИН делится своими музейными «быличками» («Вокруг и около Толстого. Алексея»). А Татьяна РОМАНОВА приглашает почитателей русского языка поговорить о «Трендах современного нейминга».

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Зоя КОБОЗЕВА продолжает свои «измерения» Самары («Плачи по ноябрю»), Михаил ПЕРЕПЕЛКИН – лекции на Факультете ненужных вещей («Кружки и стрелы»).

Монолог Валерия БОНДАРЕНКО на этот раз посвящен Лукино Висконти («Читайте. Слушайте музыку»).

Сергей ГОЛУБКОВ продолжает строить мосты между временами и пространствами («Литературные бдения на площадке между гостиной и улицей»). В обойму «Времен и нравов» Германа ДЬЯКОНОВА попала «Квазигруппа из купе номер 7».

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«Память Культуры» приросла аналитической статьей Эдуарда ДУБМАНА «Государев интерес…». В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – Вера Карловна Боянус. А в материале Аркадия СОЛАРЕВА о времени «запасной столицы» – рассказ о «главном военном дирижере Советского Союза» Семене Чернецком – «Дорога к Победе начиналась в Куйбышеве».

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«Метафизические штудии» Германа ДЬЯКОНОВА составили основную часть полосы «Культура vs Наука» («Еще одна физика, или Вовсе не физика»). Вкупе с ними – «Парадигмы» того же автора («Российская наука на дне»).

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«Люди Культуры» в ноябрьском номере «Свежей газеты» – археолог Людмила Кузнецова («Ученый, Лидер, Наставник» Натальи САЛУГИНОЙ), журналистка Наталья Михайлова («Она – выдающаяся личность…» Александра ЛОБАНОВА) и юные музыканты, танцовщики, художники, попавшие в «Золотую книгу Самарской области» («Золотые имена молодых дарований в сфере искусств»).

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О том, что делать, когда «Свежая» уже прочитана – «читать вместе» с Константином ПОЗДНЯКОВЫМ («Мисима здорового человека»), «смотреть вместе» с Никитой НИКИТИНЫМ («Корсаж»), «слушать вместе» с Валерией ЛОСЕВИЧЕВОЙ («Реквием Дьердя Лигети»).

А еще – рыться на «Книжной полке» газеты и выбрать себе событие по душе среди более, чем 50-ти «Самарских премьер». Может быть это будет Конкурс Кабалевского, кинофестиваль «Соль Земли», концерты Константина Райкина и Минин-хора?

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Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Текст: Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»