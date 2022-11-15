Приглашаем на открытие выставки «Самарский взгляд: избранное»

Уважаемые коллеги! 16 ноября в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеке открывается выставка «Самарский взгляд: избранное».

«Самарский взгляд: избранное» – ретроспектива ежегодного фотоконкурса «Самарский взгляд», проводимого с 2009 года. На выставке представлены работы победителей и лауреатов фотоконкурса «Самарский взгляд» за период с 2009 до 2021 гг. в номинациях: «События», «Настроение города», «Природа», «Другая реальность», «Спорт», «Люди и повседневная жизнь».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение областного Союза журналистов, Самарская областная универсальная научная библиотека, галерея «Новое пространство».

На выставке экспонируются работы таких известных фотографов как Павел Волков (г.Москва), Алексей Майшев (г.Москва), Артем Оноприенко, Сергей Зубов (г.Смоленск) и др. Из числа самарских авторов – работы фотокорреспондента «Комсомольской правды» Светланы Маковеевой, Владислава Шермана, членов Фотообъединения областного Союза журналистов Сергея Курочкина, Николая Муханова, Николая Цветкова, Олега Кирюшкина, Марины Кейлиной, Алексея Голякова и других.

Центральный раздел экспозиции – «События», включающий документальную и репортажную фотографии, в том числе работы Андрея Стенина, фотокорреспондента ИА «Россия сегодня». Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, военных конфликтов, в августе 2014 года погиб при исполнении редакционного задания. Агентство «Россия сегодня», где работал Андрей, предоставило «Самарскому взгляду» серии фоторепортажей Андрея.

Широко также представлены разделы «Люди и повседневная жизнь», «Другая реальность». «Настроение города», «Природа», «Спорт».

Выставка будет работать с 16 по 26 ноября. Вход свободный.

Приглашаем СМИ на открытие выставки!

Начало – в 18.00.

Сбор СМИ – в 17.40.

Аккредитация по электронной почте spress@samtelecom.ru

В рамках работы выставки «Самарский взгляд: избранное» 20 ноября пройдут творческие встречи и мастер-классы (о времени сообщим дополнительно).

Темы встреч:

– Документальная фотография.

– Работа фотокорреспондента в чрезвычайных ситуациях.

– Клуб фотопутешественников.

– Как снимать природу. Макросъемка.

С уважением, пресс-служба СОО СЖР

8(846) 332-68-39, 8-917-159-00-20 – Елена Абкина, руководитель пресс-службы СООСЖР;

8(846) 332-02-72 – Татьяна Хуторскова, пресс-секретарь.