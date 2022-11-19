Обсудим документальную и стрит-фотографию на выставке «Самарский взгляд: избранное»

Коллеги! Приглашаем вас стать участниками творческой дискуссионной встречи, которая пройдет 20 ноября в галерее «Новое пространство» в рамках фотовыставки «САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД: ИЗБРАННОЕ».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение СОО СЖР.

ПРОГРАММА:

12.00 – 13.20 – «Документальная, репортажная фотография в контексте времени» (особенности, художественные приемы, право на публикацию); показ работ Алексея Майшева «Минск, сентябрь, 20 VS 80 2020”, Михаила Петрова «Плен», Кристины Кормилициной «Чёрный квадрат Фиделя», Светланы Маковеевой «На границе», Андрея Стенина «Хроника жизни мятежного Донбаса», «Майдан — пылающая стихия», «Майдан — территория экологического бедствия» и др. Также будут показаны кадры событий, ставших историей, о которых немного подзабыли. Выступающие — Юрий Стрелец и др.

В 13.30 – 14.15 – «Стрит-фотография – неслучайная случайность» — выступающий Георгий Фролов и др.

14.20 – 15.00 – «Почему я это снимаю?» – свободная тема (показ фотографий участников встречи, обсуждение, обмен опытом).

Желающие показать свои фотоработы (в электронном виде, носитель на флешкарте) могут записаться. Заявки присылать на адрес: e_abkina@mail.ru.

Вход свободный. 16 +

Мероприятие пройдет по адресу: г. Самара, пр-т Ленина 14-а, Самарская областная универсальная научная библиотека, галерея «Новое пространство».

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