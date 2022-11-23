Ирина Цветкова вручила награду Самарскому академическому театру драмы им. М. Горького

В Самаре подвели итоги регионального конкурса «Достояние губернии-2022″. Самарский академический театр драмы им. М. Горького стал победителем в номинации «Туризм и индустрия гостеприимства».

Поздравила коллектив САТД им. М.Горького Ирина Цветкова, заслуженный работник культуры РФ, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, председатель Общественного совета Министерства культуры Самарской области.

У Самарского академического театра драмы им. М.Горького длинная история, уходящая своими корнями в середину XIX века. Дата официального появления театральной деятельности — 1851 год. В Самаре, возведенной в ранг губернского города, появился профессиональный постоянный театр. Новорожденный театр отличился тем, что в своем первом сезоне показал самарской публике комедию Николая Гоголя «Ревизор». В 1977 году Куйбышевскому театру драмы имени М.Горького присвоено почетное наименование «Академический».

Самарский драмтеатр — участник федеральной программы «Пушкинская карта». Молодым зрителям от 14 до 22 лет к просмотру доступны 15 спектаклей театра драмы, что составляет 80% от репертуара. Благодаря этому имиджу в театре всегда можно встретить много зрителей разного возраста, которые всем сердцем полюбили театр и с удовольствием ходят на его постановки. Также драмтеатр участвует в федеральной программе «Большие гастроли», реализуемой в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана министерства культуры России.

Самарский академический драматический театр им. М.Горького активно принимает на вооружение достижения технологического прогресса и использует современные технологии в спектаклях «Жанна», «Не покидай меня», «Завтра была война», «Папа», «И никого не стало», «Корсиканка» и др.

Театр часто устраивает благотворительные акции, ставит спектакли для военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции и проходящих лечение в госпитале, выезжает на гастроли в отдаленные районы Самарской области, приглашает на спектакли категории социально незащищенных граждан: инвалидов, пенсионеров, детей из многодетных семей, детей-сирот, а также ветеранов войны и труда. Кроме того, сотрудники театра активно участвуют в мероприятиях города, в праздничных концертах, посвященных важным событиям.