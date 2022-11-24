«Свежая газета.Культура» Новый номер

Вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры»

(№22, ноябрь 2022)

Электронную версию газеты можно найти по ссылке http://sjrs.ru/wp/?page_id=838

Очередная передовица ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА – «Куда несешься ты, дай ответ?» – только на первый взгляд полна упреков к тем, кто мнит себя стратегами. Автор же, как и всегда, добр, бел и пушист.

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Власть в течение двух недель, пока мы не слушались, была очень неравнодушна к культуре в профильном смысле этого слова. Губернатор провел заседание комиссии Государственного совета России по направлению «Культура» («Традиции – крепкая основа для духовного единения страны»), врио министра достойно представил Самарскую область на саммите в Ташкенте («Гении не падают с неба, они должны иметь возможность развиться»), а общественный совет при министерстве культуры изучал проблемы охраны памятников культуры и архитектуры на примере реанимированного Дома Маштакова («Заварка» готовится к открытию»).

Подходит к концу голосование в рамках традиционной акции «Народное признание», губернатор поддержал инициативу Союза журналистов об установке памятной доски легенде самарской журналистики Борису Александровичу Кожину.

Последние недели по седьмой части Земли шагает «Год культурного наследия народов России» («Искусство, которое охватывает все сферы жизни» Ольги ГОРОДЕЦКОЙ), а «Свежая» продолжает праздновать юбилей областной детской библиотеки («Если книга сама идет к читателю» Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ),

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Последние две недели порадовали событиями музыкальными. Традиционный фестиваль «Самарская музыкальная осень» в филармонии триумфально завершился концертом Минин-хора («Тимофей Гольберг и Вселенная Мининского хора» Марианны МЖЕЛЬСКОЙ), в галереи «Новое пространство» премьеры своих сочинений показали члены Союза композиторов («Палитра красок женской души в новом пространстве» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ), в Тольятти и Самаре прошли гастроли петербургского Квартета имени Танеева («Илья Козлов: «Порой хочется выбрать что-то неправильное, но живое» Валерии ЛОСЕВИЧЕВОЙ), а на сцене Самарской филармонии дала концерт наша землячка пианистка Елизавета Караулова («Летящая в поднебесье» Марианны МЖЕЛЬСКОЙ).

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…и театральными. Прежде всего я имею в виду прекрасно организованный театром драмы «Камерная сцена» фестиваль «Русская классика. Страницы прозы» («Русская классика на Камерной сцене» Галины ТОРУНОВОЙ).

Очередную премьеру показал в Доме офицеров Самарского гарнизона театр-студия «Галифе». «Галифе» показывает, а мы обозреваем («Островский forever» Татьяны ЖУРЧЕВОЙ).

А тольяттинский Молодежный драматический театр показал открытую репетицию болгарской пьесы о судьбе Орлеанской девственницы («На первый-второй рассчитайсь!» Александра ТИХОНОВА).

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Выставочная деятельность, попавшая в сферу интересов авторов газеты не так обширна, но очень советуем эти события не пропустить: выставка работ Роберта Фалька и Валентины Диффинэ-Кристи в Самарском художественном музее («Душа – в свете и воздухе» Татьяны ПЕТРОВОЙ) и «Реклама Ар-нуво» в Музее Модерна («Искусство – в массы» Светланы ШАТУНОВОЙ).

В этом номере значительное место занимают «Новости», что редко в последнее время в «Свежей», но, видимо, событий много, они всё больше не космического масштаба да и наши коллеги по печатной прессе их, как правило, мимо обходят.

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«Крупным планом» в номере – тольяттинский художник Алексей Зуев («Между эстампом и мозаикой» Инны БУРОЙ), поэт Сергей ЩЁЛОКОВ («Кто радел голышом» Михаила ПЕРЕПЕЛКИНА), пианист Олег Аккуратов («Уникальный талант из Ейска» Игоря ВОЩИНИНА) и швейцарский композитор Франк Мартен («Точка равновесия» Дмитрия ДЯТЛОВА).

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На полосах «Память Культуры» – первая из публикаций, посвященная 120-летию Самарского музыкального училища («Музыка в губернской Самаре» Анатолия СТОРОЖЕНКО); продолжение серии эссе о «запасной столице» («Куйбышев – родина ВДВ» Аркадия СОЛАРЕВА).

В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – очерк о ректоре Самарского сельскохозяйственного института Стефане Вацлавовиче Чешейко-Сохацком.

Татьяна РОМАНОВА приглашает почитателей русского языка поговорить о «Первых российских брендах».

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В номере – три «лонгрида». Сказочка Зои КОБОЗЕВОЙ «Песенки фрейлины», культурологическое эссе Леонида НЕМЦЕВА «Когда Великий Пан атакует Центр…» и кинематографическая аналитика Валерия БОНДАРЕНКО «Национальный характер – это судьба».

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Когда «Свежая» уже прочитана – «смотрите вместе» с Вадимом КУЗНЕЦОВЫМ («Ностальгия») и Никитой НИКИТИНЫМ («По-мужски»), «слушайте вместе» с Валерией ЛОСЕВИЧЕВОЙ («Телеман по Гамбургскому счету»).

«Читайте вместе» с Константином ПОЗДНЯКОВЫМ («Библиотекарь танцует танго»), а также с Сергеем ГОЛУБКОВЫМ («Память как удивительный дар и непосильная ноша») и Германом ДЬЯКОНОВЫМ, который настоятельно – и регулярно – напоминает нам о судьбах настоящих книг («Пенять на зеркало: «ча» или «неча»?»

А еще – можно рыться на «Книжной полке» газеты, на которой, кстати, вновь появились новинки от издательского дома «Бахрах-М».

А можно выбрать себе событие по душе среди более, чем 50-ти «Самарских премьер». Может быть, это будут Театр Бориса Эйфмана или Донецкий академический театр оперы и балета, или презентация книги Александра Гольденбаева, о которой мы писали в октябрьском номере газеты.

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Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Текст: Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»