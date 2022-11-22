В Самаре работает выставка «Самарский взгляд: избранное»

«Самарский взгляд: избранное» – ретроспектива ежегодного фотоконкурса «Самарский взгляд», проводимого с 2009 года. На выставке представлены работы победителей и лауреатов фотоконкурса «Самарский взгляд» за период с 2009 до 2021 гг. в номинациях: «События», «Настроение города», «Природа», «Другая реальность», «Спорт», «Люди и повседневная жизнь».

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Фотообъединение областного Союза журналистов. Проект проходит при поддержке Самарской областной универсальной научной библиотеки.

– Самарскому взгляду» в этом году исполнилось тринадцать лет. – Отметила Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России, заслуженный работник культуры РФ. – Многие кадры, которые мы видим на выставке «Самарский взгляд: избранное», отражают нашу историю. Они интересны и с художественной точки зрения, и с исторической. Огромное спасибо всем фотографам, которые принимали участие в конкурсе все эти годы. Особая благодарность нашим членам Фотообъединения и членам жюри за помощь в реализации этого проекта… «Самарский взгляд» дает шанс множеству талантливым людям заявить о себе на максимально широкую аудиторию. Хотелось бы, чтоб это проект продолжался.

На выставке, организованной в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки, экспонируются работы таких известных фотографов как Павел Волков (г.Москва), Алексей Майшев (г.Москва), Артем Оноприенко, Сергей Зубов (г.Смоленск) и др. Из числа самарских авторов – работы фотокорреспондента «Комсомольской правды» Светланы Маковеевой, Владислава Шермана, членов Фотообъединения областного Союза журналистов Сергея Курочкина, Николая Муханова, Николая Цветкова, Олега Кирюшкина, Марины Кейлиной, Алексея Голякова и других.

Раздел экспозиции «События» включает документальную и репортажную фотографии, в том числе работы Андрея Стенина, фотокорреспондента ИА «Россия сегодня». Андрей Стенин специализировался на съемке чрезвычайных происшествий, военных конфликтов, в августе 2014 года погиб при исполнении редакционного задания.

Широко также представлены разделы «Люди и повседневная жизнь», «Другая реальность». «Настроение города», «Природа», «Спорт».

В рамках работы выставки «Самарский взгляд: избранное» состоялись творческие встречи с Юрием Стрельцом, председателем Фотообъединения СОО СЖР, и Георгием Фроловым, членом Фотообъединения. Темами для обсуждения стали: «Документальная, репортажная фотография в контексте времени» (особенности, художественные приемы, право на публикацию) и «Стрит-фотография – неслучайная случайность».