Лауреаты XXV областной общественной Акции «Благородство»

Подведены итоги XXV областной общественной Акции «Благородство», организаторами которой являются Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области. Лауреатами акции в 2022 году стали 50 человек и 2 организации.

В этом году в оргкомитет Акции поступило более 285 заявок из 27 районов и 7 городов Самарской области.

В результате, по решению общественного совета было выбрано 50 историй. Лауреатами Акции стали 50 жителей Самарской области и две организации.

Лауреаты определились в номинациях: «Добровольчество», «Забота и милосердие», «Память», «Корни», «Созидание», «Спасение», «Благотворительность», «Усыновление», «Люди в погонах» им. Александра Сенопальникова, «Мужество», «Донор».

Публикуем список лауреатов Акции «Благородство»

Г.Самара:

Мотынга Иван Анатольевич, 50 лет Осипов Егор Владиславович, 17 лет Литовченко Михаил Анатольевич, 14 лет Проскурин Дмитрий Владимирович, 37 лет Колотовкина Екатерина Игоревна, 38 лет. Герман Юлия Владимировна, 34 года. Гуньков Алексей Юрьевич, 30 лет. Батршин Гумар Мулланурович, 64 года. Чудаев Николай Иванович, 61 год, Халитов Алексей Рамильевич, 41 год, г. Самара. Самойлов Михаил Александрович, 42 года, г. Самара. Князев Игорь Станиславович, г. Самара. Ямашев Егор Константинович, 12 лет. Томин Константин Михайлович, 71 год, г.о.Самара, пос. Мехзавод. Пускепалис Сергей Витауто (посмертно)

Пестравский район

Архимандрит Владимир (Наумов Владимир Иванович), 70 лет, сельское поселение Высокое.

Г. Чапаевск

Алиев Ибрагим Вилаятович, 23 года. Мальков Евгений Владимирович, 27 лет. Шахтарин Сергей Сергеевич, 26 лет. Юнармейский отряд «Гардемарины», г. Чапаевск.

Г. Кинель:

Акмаев Роман Васильевич , 36 лет. Городское благотворительное объединение «Знакомые лица».

Кинельский район:

Харунжин Тимофей Витальевич, 11 лет. Черезов Юрий Сергеевич, 55 лет, Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка.

Кинель-Черкасский район:

Петкевич Максим Юрьевич, 16 лет. Романова Анна Александровна, 31 год.

Безенчукский район:

Лёхин Максим Алексеевич, 11 лет.

Шенталинский район:

Хайруллина Гельсиня Зайнулловна, 66 лет.

Ставропольский район:

Верясов Никита Александрович, 14 лет. Осадчук Валерий Иванович, 59 лет. Маркедонов Виктор Николаевич, 71 год. Черпаков Константин Дмитриевич, 28 лет.

Сергиевский район:

Филиппова Людмила Николаевна, 44 года.

Волжский район:

Майстришина Людмила Шаукатовна, 50 лет. Мамедов Руслан Алиярович, 17 лет, Волжский район, село Дубовый Умёт. Попкова Татьяна Алексеевна, 59 лет. Фидлер Алеся Сергеевна, 32 года, Волжский район, п.г. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика. Белокопытов Алексей Алексеевич, 38 лет, Волжский район, с. Сухая Вязовка.

Приволжский район:

Митина Елена Юрьевна, 52 года, с.Давыдовка. Богомолов Евгений Николаевич, 67 лет, Приволжский район, с. Приволжье. Цирулев Евгений Павлович, 58 лет, Приволжский район, с. Приволжье. Захарова Валентина Андреевна, 78 лет, Приволжский район, пос. Ильмень.

Г. Сызрань:

Косырев Антон Романович, 16 лет. Огурцов Владимир Вадимович, 30 лет. Алеев Ринат Рафикович, 30 лет.

Г. Тольятти:

Григорьев Владимир Владимирович, 40 лет. Королева Надежда Викторовна , 47 лет. Протасенко Евгений Николаевич, 41 год. Мошкин Алексей Викторович Якунин Вадим Николаевич, 49 лет.

Г. Новокуйбышевск:

Плотникова Татьяна Юрьевна, 47 лет.

Г. Похвистнево:

Гладышева Галина Пантелеевна, 85 лет.

Истории лауреатов Акции читайте в следующих публикациях на сайте областного Союза журналистов, а также в ВК в группе «Союз журналистов Самара».