Лауреаты XXV областной общественной Акции «Благородство»

Подведены итоги XXV областной общественной Акции «Благородство», организаторами которой являются Самарское областное отделение Союза журналистов России и Ассоциация творческих союзов Самарской области. Лауреатами акции в 2022 году стали 50 человек и 2 организации.
В этом году в оргкомитет Акции поступило более 285 заявок из 27 районов и 7 городов Самарской области.
В результате, по решению общественного совета было выбрано 50 историй. Лауреатами Акции стали 50 жителей Самарской области и две организации.
Лауреаты определились в номинациях: «Добровольчество», «Забота и милосердие», «Память», «Корни», «Созидание», «Спасение», «Благотворительность», «Усыновление», «Люди в погонах» им. Александра Сенопальникова, «Мужество», «Донор».
Публикуем список лауреатов Акции «Благородство»
Г.Самара:
- Мотынга Иван Анатольевич, 50 лет
- Осипов Егор Владиславович, 17 лет
- Литовченко Михаил Анатольевич, 14 лет
- Проскурин Дмитрий Владимирович, 37 лет
- Колотовкина Екатерина Игоревна, 38 лет.
- Герман Юлия Владимировна, 34 года.
- Гуньков Алексей Юрьевич, 30 лет.
- Батршин Гумар Мулланурович, 64 года.
- Чудаев Николай Иванович, 61 год,
- Халитов Алексей Рамильевич, 41 год, г. Самара.
- Самойлов Михаил Александрович, 42 года, г. Самара.
- Князев Игорь Станиславович, г. Самара.
- Ямашев Егор Константинович, 12 лет.
- Томин Константин Михайлович, 71 год, г.о.Самара, пос. Мехзавод.
- Пускепалис Сергей Витауто (посмертно)
Пестравский район
- Архимандрит Владимир (Наумов Владимир Иванович), 70 лет, сельское поселение Высокое.
Г. Чапаевск
- Алиев Ибрагим Вилаятович, 23 года.
- Мальков Евгений Владимирович, 27 лет.
- Шахтарин Сергей Сергеевич, 26 лет.
- Юнармейский отряд «Гардемарины», г. Чапаевск.
Г. Кинель:
- Акмаев Роман Васильевич , 36 лет.
- Городское благотворительное объединение «Знакомые лица».
Кинельский район:
- Харунжин Тимофей Витальевич, 11 лет.
- Черезов Юрий Сергеевич, 55 лет, Самарская область, Кинельский район, с. Малая Малышевка.
Кинель-Черкасский район:
- Петкевич Максим Юрьевич, 16 лет.
- Романова Анна Александровна, 31 год.
Безенчукский район:
- Лёхин Максим Алексеевич, 11 лет.
Шенталинский район:
- Хайруллина Гельсиня Зайнулловна, 66 лет.
Ставропольский район:
- Верясов Никита Александрович, 14 лет.
- Осадчук Валерий Иванович, 59 лет.
- Маркедонов Виктор Николаевич, 71 год.
- Черпаков Константин Дмитриевич, 28 лет.
Сергиевский район:
- Филиппова Людмила Николаевна, 44 года.
Волжский район:
- Майстришина Людмила Шаукатовна, 50 лет.
- Мамедов Руслан Алиярович, 17 лет, Волжский район, село Дубовый Умёт.
- Попкова Татьяна Алексеевна, 59 лет.
- Фидлер Алеся Сергеевна, 32 года, Волжский район, п.г. Смышляевка, п.г.т. Стройкерамика.
- Белокопытов Алексей Алексеевич, 38 лет, Волжский район, с. Сухая Вязовка.
Приволжский район:
- Митина Елена Юрьевна, 52 года, с.Давыдовка.
- Богомолов Евгений Николаевич, 67 лет, Приволжский район, с. Приволжье.
- Цирулев Евгений Павлович, 58 лет, Приволжский район, с. Приволжье.
- Захарова Валентина Андреевна, 78 лет, Приволжский район, пос. Ильмень.
Г. Сызрань:
- Косырев Антон Романович, 16 лет.
- Огурцов Владимир Вадимович, 30 лет.
- Алеев Ринат Рафикович, 30 лет.
Г. Тольятти:
- Григорьев Владимир Владимирович, 40 лет.
- Королева Надежда Викторовна , 47 лет.
- Протасенко Евгений Николаевич, 41 год.
- Мошкин Алексей Викторович
- Якунин Вадим Николаевич, 49 лет.
Г. Новокуйбышевск:
- Плотникова Татьяна Юрьевна, 47 лет.
Г. Похвистнево:
- Гладышева Галина Пантелеевна, 85 лет.
Истории лауреатов Акции читайте в следующих публикациях на сайте областного Союза журналистов, а также в ВК в группе «Союз журналистов Самара».