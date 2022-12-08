«СВЕЖАЯ ГАЗЕТА.КУЛЬТУРА» НОВЫЙ НОМЕР

Вышел в свет очередной номер «Свежей газеты. Культуры»

(№23, декабрь 2022)

Электронную версию газеты можно найти по ссылке http://sjrs.ru/wp/?page_id=838

Чем ближе отчетный флажок 2022 года, тем выше активность структур, творящих в непосредственной близости от властной «вертикали». За прошедшие с предыдущего номера газеты две недели Волжский русский народный хор стал академическим, правда, местным постановлением, не столичным («Народный Академический»); в Самаре состоялся всероссийский форум представителей делового туризма («Деловой туризм в Самаре»); завершился губернский фестиваль «Рожденные в сердце России» («Рожденные… Там, где надо рожденные»).

Собственно, гала-концерт фестиваля можно трактовать и как заключительный аккорд Года культурного наследия народов России. Мы же завершаем в этом номере завершаем серию публикаций Ольги ГОРОДЕЦКОЙ, посвященных самарским народным мастерам («Хлебопек из Старых Сосен»).

Нужно отдать должное и активистам, которое приближают открытие музея «Заварка» в Доме Маштакова: они не монополизировали право на креатив, а зовут к освоению нового пространства желающих («Дом Маштакова»).

В «Колесе» – новый главный режиссер. Акции «Благородство» – 25 лет (материал «Благородство»: 25 лет истории, 52 новых лауреата» подготовил к печати общественный совет акции).

Завершился конкурс молодых музыкантов имени Кабалевского. Мы решили познакомить читателей с победителями и опубликовать проблемную статью Аллы ТИХОМИРОВОЙ «По следам Конкурса Кабалевского, или Кто спасет самарский оркестр?»

Следующей «передовицей» ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА стала статья «Что наша жизнь? Игра». Вот только в «поддавки» или в «чапаевцев»?» О Власти для тех, кто пытается найти смысл во всем происходящем.

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«Лонгриды» – важнейшая опора каждого номера «Свежей». Главное действующее лицо – Владимир Конев. Его беседой с Юрием РАЗИНОВЫМ «Школа Конева» – миф или реальность?» мы завершаем Год Конева: глава самарского философского сообщества отметил в этом году свое 85-летие.

Зоя КОБОЗЕВА публикует свои размышления о природе ностальгии «Круглая луна». Михаил ПЕРЕПЕЛКИН с грустной иронией пишет «Литературных историях» о легендарной самарской чванливости и нелюбопытности («Про клюкву сикхами под самарским соусом»). Это, безусловно, мой субъективный взгляд на его многослойное сочинение.

«Культурологические штудии» Леонида НЕМЦЕВА – «О доне нашем Кихоте…». Монолог же Валерия БОНДАРЕНКО «Несостоявшийся священник, влюбленный в кино» посвящен 80-летию одного из последних гениев американского кинематографа Мартину Скорсезе.

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Будни «высокого искусства» на прошедших неделях были не так, чтобы очень насыщенными.

В институте культуры прошли мастер-классы преподавателей Джазовой академии Ларисы Долиной и заключительный концерт с участием Самой («Hello, Dolly-НА, проект удался!» Игоря ВОЩИНИНА).

В тольяттинском МДТ – премьера «Холмс и невидимое существо» («Холмс. Шерлок Холмс» Александра ТИХОНОВА), в театре оперы и балета – торжества к юбилею ведущего солиста оперы («Могучий талант Василия Святкина» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ) и гастроли коллег из Донецка («Гармония музыки и танца» Анны ЛАЗАНЧИНОЙ же).

В Самарском художественном музее – выставка Галины ШЕМЯКОВОЙ («Уроки левитации» Светланы ШАТУНОВОЙ) и продолжение празднований 125-летия коллекции («Я, конечно, вернусь…» Татьяны ПЕТРОВОЙ).

А в «Художественном» прошел кинофестиваль «Соль земли» («Прекрасные фильмы и лица» Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ).

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Страницы «Памяти Культуры» составили текст Татьяны РОМАНОВОЙ «Девушка, песня, миномет» – о «Катюше» в металле, буквах и нотах; оммаж Игоря ВОЩИНИНА фильму «Веселые ребята» («Тот никогда и нигде не пропадет…»); исторический анекдот Аркадия СОЛАРЕВА «Как запретили подписку на «Волжскую коммуну»

В энциклопедии Александра ЗАВАЛЬНОГО «Самара в их жизни» – очерк о Джулио Андреотти.

И мы не могли не сообщить о печальном: ушел из жизни казанский джазмен Анатолий Василевский, хорошо известный самарским меломанам по фестивалям и многочисленным гастролям в нашем городе.

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Чтение – наше всё. Для редакции «Свежей», по крайней мере». В номере – несколько рецензий на новейшие издания. Сергей ГОЛУБКОВ о сборнике «В Питере жить» («Память как удивительный дар и непосильная ноша»), Константин ПОЗДНЯКОВ – об исследовании Эдварда Брука-Хитчинга «Подбрасывание лисиц и другие забытые и опасные виды спорта» («О человеческой глупости и жестокости»).

Татьяна ЖУРЧЕВА отозвалась на 800-страничную монографию Михаила Перепелкина «Ходившие по мукам» («Ветер, ветер на всем Божьем свете…»), а сам Михаил Анатольевич – на новую книгу Елены Д.Толстой «Безгрешное сладострастие речи» («Сладострастно и безгрешно»).

Вячеслав СМИРНОВ представил полную грустной иронии (для меня всякая ирония – грустна) книги «Поэты о Тольятти» («Формирование коллективной Родины»).

А Михаил БАХРАХ представил выпущенную в его персональном издательском доме книгу «Особые дети».

Кому всего вышеперечисленного недостаточно – покопайтесь на нашей традиционной «Книжной полке».

Кто же озабочен не только тем, что читать, но и как читать, – эссе Германа ДЬЯКОНОВА «Пенять на зеркало: «ча» или «неча»?» и несколько публикаций из жизни библиотек: к 100-летию городской библиотеки имени Крупской («Если бы вечный странник пустился в путь…» Анны СИНИЦКОЙ), к 80-летию областной детской библиотеки («Назад… в СССР» Татьяны ГРУЗИНЦЕВОЙ) и по итогам «мозгового штурма» на тему «Модельной перезагрузки».

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Но вот всё прочитано – и что делать? «Слушайте вместе с Дмитрием ДЯТЛОВЫМ («Город грёз») и Валерии ЛОСЕВИЧЕВОЙ («Принцесса Грёза» Николая Черепнина»).

Побывайте на выставках «Сквозь времена» в выставочном зале Союзе художников и «Темный модерн» в Музее Модерна.

Зайдите в библиотеку Крупской на «Уроки литературы» Леонида НЕМЦЕВА.

«Смотрите вместе» с Никитой НИКИТИНЫМ «Заговор в Каире». Насладитесь монологами Валерия БОНДАРЕНКО в рамках цикла «Страх высоты» в «Художественном», останьтесь там же на события в «Треугольнике» или на показы «Театры мира».

Или найдите чего-нибудь по душе среди 48 «Самарских премьер».

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Читайте «Свежую»: «Всегда много путей достичь цель есть».

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С номером газеты можно вновь познакомиться в Самарской государственной филармонии, Академическом театре оперы и балета, Академическом театре драмы имени М. Горького, СамАрте, Самарском театре кукол, театре кукол «Лукоморье», театрах «Камерная сцена» и «Самарская площадь», Волжском народном хоре, Доме актера имени М. Г. Лазарева, Агентстве социокультурных технологий, Доме журналиста, Доме кино, Доме архитектора, Самарском художественном музее, Музее Алабина, Музее Модерна, Литературном музее, галереях «Виктория», «Арт-сезон» и Nostalie, Музее Эльдара Рязанова, музее «Самара Космическая», Выставочном зале Союза художников, Детской картинной галерее, художественном салоне «Арт-Портал», Грушинском клубе, Пушкинском народном доме, Областной универсальной научной библиотеке, Центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, Областной библиотеке для молодежи, Областной детской библиотеке, Областной библиотеке для слепых, Областном архиве, Центр социализации молодежи, Доме Дружбы народов, Дворце детского и юношеского творчества, Государственном институте культуры, Самарском университете, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Академии Наяновой, Самарском музыкальном училище, Детской музыкальной школе № 3 имени М. И. Глинки, Самарском колледже культуры, Мэрии города Тольятти, Дворце культуры и Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина г. о. Новокуйбышевск.

Текст: Виктор Долонько, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»