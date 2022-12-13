Инга Пеннер — лауреат творческого конкурса имени Эдурада Кондратова

Одним из лауреатов IX творческого конкурса им. Эдуарда Кондратова в области журналистики и литературы в номинации «Журналистика» стала Инга Пеннер, автор и ведущая программы «Неочевидная Самара» телеканала «Губерния», фотограф.

Диплом лауреата и призовой сертификат Инге Пеннер был вручен на творческом вечере 8 декабря в Самарской публичной библиотеке.

Проект «Неочевидная Самара» имеет культурно-просветительскую направленность. Автор и ведущая Инга Пеннер открывает зрителям неизвестные страницы истории родного города и показывает неочевидные достопримечательности. Какие тайны скрывают фасады старинных особняков, кто живет в памятниках архитектуры, где самые фотогеничные дворики и с каких крыш — лучший вид на город? «Неочевидная Самара» — проект о городе, который вы раньше не замечали.

Инга на телевидение начала работу в 2001 году в качестве автора и ведущей программы «Телевизионное бюро расследований» ГТРК «Самара».

С апреля 2005 по сентябрь 2012 гг. — работала в ТРК «Терра» на должностях — автор и ведущая информационно-аналитической программы «Здравый смысл», главный редактор информационно- аналитического вещания и заместителя главного редактора телевещания.

С октября 2012 г. по май 2020 года — руководитель информационной службы телеканала «Самара-ГИС», ведущая информационной программы «События», ранее в этой компании — автор и ведущая информационно-аналитической программы «При своем мнении». Ведущая и автор сценария 9 -часового телемарафона, посвященного 9 мая. Телемарафон шел в прямом эфире.

С августа 2021 года — автор и ведущая программы «Неочевидная Самара», в эфир вышло 17 программ.

Также обладатель множества региональных наград, неоднократный лауреат первой степени конкурса на премию губернатора Самарской области и обладатель премии «Золотое перо Самарской губернии».