Ушел из жизни Владимир Востриков

С прискорбием сообщаем, что 14 декабря 2022 года в возрасте 65 лет ушел из жизни известный самарский искусствовед Востриков Владимир Николаевич.

Владимир Николаевич Востриков – член Союза журналистов России, член Союза художников России, автор ряда искусствоведческих трудов по истории культуры старой Самары, статей по вопросам художественной культуры, живописи, творчества художников. Руководитель проектов по реставрации и реконструкции объектов Самарского областного художественного музея. Лауреат международной премии имени Аркадия Пластова.

В 2006 – 2007 годы Владимир Николаевич был директором Самарского областного художественного музея.

С 2007 года руководил проектами ООО «Издательский дом «АГНИ».

Самарское областное отделения Союза журналистов России скорбит в связи с кончиной Владимира Николаевича и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Светлая память…