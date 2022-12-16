Приглашаем на пресс-конференцию «Значимые дела Самарского УФАС России за 2022 год»

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на пресс-конференцию «Значимые дела Самарского УФАС России за 2022 год».

Пресс-конференция состоится 19 декабря в Доме журналиста. Начало – в 14.00.

В пресс-конференции примет участие руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области, государственный советник Российской Федерации 2 класса Леонид Львович Пак.

Информационный повод: информирование о наиболее резонансных делах Управления.

Приглашаем СМИ на пресс-конференцию!

Аккредитация

по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru

а также по телефонам: (846) 332-68-39; 332-02-72

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.