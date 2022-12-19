НА ПЯТОЙ ПРОСЕКЕ МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ

Старшеклассники школы № 26 еще раз подтвердили свои честолюбивые устремления, приняв участие в интерактивном занятии по основам журналистики, которое провели активисты Самарского областного отделения Союза журналистов России в рамках проекта «Профессия – журналист!» в минувшую субботу.

Школа № 26 появилась в областном центре благодаря инициированному Президентом России В.В.Путиным национального проекта «Образование». Сегодня школа – это два огромных современных учебных корпуса, четыре библиотеки, два спортивных и тренажерный залы, актовые залы, столовая на 330 мест, учебные кабинеты, оснащенные цифровыми лабораториями. Школа наладила взаимодействие с Самарским национально-исследовательским университетом имени академика С.П.Королева, с ПАО «ОДК – Кузнецов», Самарским государственным медицинским университетом. Кстати, на базе школы открыты медицинские классы, выпускники которых мечтают стать студентами СМГУ.

Понятно, что многие старшеклассники в такой школе практически определились с будущими профессиями. Они будут инженерами космической отрасли, IТ-специалистами, медиками, но пример ведущего телепередачи «Очевидное-невероятное» профессора Сергея Капицы, известных телевизионных врачей Елены Малышевой и Александра Мясникова, директора Курчатовского Центра Михаила Ковальчука и других не менее известных личностей убедил ребят, что современный специалист обязан уметь грамотно написать статью, умело выступить на ТВ, непринужденно вести себя в журналистском сообществе. Это вполне здравые рассуждения. Вот поэтому школьники и пригласили в гости тех, кто многие годы успешно работает на журналистском поприще.

Старшеклассники заинтересованно слушали известного самарского журналиста, писателя и издателя Александра Генриховича Селезнева, который рассказал, как проверить и развить свои творческие способности, поделился двадцатилетним опытом редактирования популярного издания для работодателей и соискателей различных вакансий. Поразил школьников и факт командировки журналиста в США, где он изучал работу американских фермеров, чтобы потом распространить ценный опыт среди местных аграриев.

Теоретическим вопросам свободы слова и свободы печати, которые так интересуют нынешнюю молодежь, посвятил свое выступление перед старшеклассниками председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России А.В.Лаврик. Были проанализировны также особенности информационных жанров.

Около двух часов продолжался заинтересованный разговор в школьных аудиториях. Причем, обсуждались и сугубо практические вопросы организации школьной печати, формирования редакционного актива и т.д. Самарские журналисты высказали готовность помочь своим младшим коллегам в этих вопросах.

Самарское областное отделение Союза журналистов России и Совет ветеранов благодарят администрацию школы № 26 и в первую очередь директора А.В.Лазарева, заместителя директора по учебно-воспитательной работе Н.П.Яковинич и преподавателя химии Т.Н.Петрову за содействие в организации и проведении занятия со старшеклассниками в рамках проекта СЖ «Профессия – журналист!».

Автор — А.Лаврик, председатель Совета ветеранов областного Союза журналистов.