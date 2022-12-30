Ирина Цветкова: «Пусть в ваши дом постучится счастье!»

Новогоднее поздравление Ирины Владимировны Цветковой, председателя Самарского областного отделения Союза журналистов России.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это праздник, который чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели, когда все мы вновь становимся детьми и ждём подарков.

Пусть же главным подарком для вас станет радость общения с любимыми, внимание тех, кто дорог!

Пусть в ваш дом постучится СЧАСТЬЕ!

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России.