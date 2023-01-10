Прими участие в художественном конкурсе

Всероссийский конкурс детского и юношеского рисунка героев нашей Родины.
Согласно поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина по популяризации героев российской истории и фольклора, отвечающих «традиционным ценностям», в рамках проекта «Легенды России», посвящённого созданию духовно- нравственного контента и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, объявляется Всероссийский конкурс детского и юношеского рисунка героев нашей Родины.
Конкурс представлен в трёх номинациях:
1) Легенды прошлого
2) Легенды настоящего
3) Легенды будущего
Лучшие работы будут награждены денежными призами и подарками а также представлены на выставке, «Легенды России» в Государственной Думе Российской Федерации, приуроченной к 23 февраля .
Более подробная информация по ссылке: https://legendyrossii.ru/competition