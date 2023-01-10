Прими участие в художественном конкурсе

Всероссийский конкурс детского и юношеского рисунка героев нашей Родины.

Согласно поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина по популяризации героев российской истории и фольклора, отвечающих «традиционным ценностям», в рамках проекта «Легенды России», посвящённого созданию духовно- нравственного контента и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, объявляется Всероссийский конкурс детского и юношеского рисунка героев нашей Родины.

Конкурс представлен в трёх номинациях:

1) Легенды прошлого

2) Легенды настоящего

3) Легенды будущего

Лучшие работы будут награждены денежными призами и подарками а также представлены на выставке, «Легенды России» в Государственной Думе Российской Федерации, приуроченной к 23 февраля .

Более подробная информация по ссылке: https://legendyrossii.ru/competition