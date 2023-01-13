Поздравление с Днём российской печати

Дорогие коллеги, ветераны журналистики!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!

Нам выпало жить в сложное время, когда людям трудно разобраться, где истина, а где фейк. И именно на нас, журналистах, лежит большая ответственность – доносить людям правду, освещать события взвешенно, честно, объективно.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд, за верность профессии и неравнодушие к тому, о чем вы пишете, говорите.

Оставайтесь верными своему журналистскому ремеслу! Пусть ваше слово служит добру и созиданию!

Ярких вам работ и творческого роста! Мира и благополучия вашим семьям! Крепкого здоровья!

Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов