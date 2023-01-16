Во Всероссийском чемпионате по танцам приняли участие студенты факультета филологии и журналистики.

В Нижнем Новгороде завершился (12 января) XVI Всероссийский чемпионат по современным танцам VOLGA CHAMP. Ежегодно лучшие танцевальные коллективы приезжают в город на Волге, чтобы продемонстрировать своё мастерство. Для Самары прошедший чемпионат был особенно важен, ибо в нём дебютировала новая команда — “Stylenatics”.

Руководитель и основатель танцевального чемпионата «VOLGA CHAMP» Евгений Байбик отметил, что в нынешних соревнованиях принимают участие представители многих городов нашей страны, в том числе команды из Симферополя и Республики Беларусь. Он приветствовал гостей и торжественно объявил о начале соревнований.

Организатор и тренер самарской команды Денис Юров – победитель чемпионата мира по брейк-дансу в США в 2017 году, участник многих танцевальных теле проектов в нашей стране и за её пределами. Чемпион мира из Самары собрал перспективную команду, в состав которой вошли студенты Гимназии № 133, “Перспектива”, а также факультета филологии и журналистики Самарского Университета им. Академика С.П. Королева. Под руководством тренера Самарчане сумели собрать серьёзное шоу. Самому младшему участнику команды — 11 лет, а старшему — 19.

В номинации BEST CREW BEGINNERS LEV 1, в которой выступала команда из Самары, принимало участие 25 коллективов из разных регионов страны.

Судьями чемпионата в Нижнем Новгороде были известнейшие танцоры России, среди которых победительница шоу “Новые Танцы” на “ТНТ” – Ксения Горячева.

Наша команда отличалась от других в лучшую сторону выбором стиля танца, яркими эмоциями и оригинальными костюмами. Результат — 10 место. Известный хореограф Кирилл Захаров – судья соревнований, поставил самарской команде высшую оценку — 10 баллов за креативность и эмоциональность.

Тренер самарской команды после подведения итогов отметил, что для дебютного выступления результат неплохой. Совсем скоро команда соберется в Самаре, чтобы продолжить готовиться к новым чемпионатам, в том числе к ближайшему, который пройдёт в Тольятти.

Автор текста — Ковалев Иван, участник команды “Stylenatics”, студент факультета филологии и журналистики Самарского университета им. Академика С.П. Королева