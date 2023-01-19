Наставничество в культуре – это возможно?

В самарском Доме журналиста состоялся первый в этом году «круглый стол», посвящённый теме наставничества.

Мероприятие вели Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения СЖР, шеф-редактор «Свежей газеты. Культуры», и Ирина Лукьянова, главный редактор издания.

Участниками дискуссии стали профессора и преподаватели самарских вузов, представители культуры и творческих союзов, общественных организаций, СМИ.

На встрече обсудили следующие вопросы:

Творчество – дело сугубо индивидуальное, творческий процесс субъективен и не нуждается в руководстве. Можно ли в принципе говорить о наставничестве в сфере культуры?

Как реализуется принцип наставничества в единственном творческом вузе Самарской области? И как осуществляется в дальнейшем преемственность, когда выпускники СГИК приходят в сферу культуры?

Что мы подразумеваем, когда говорим – «Наставник», «Мастер», «Учитель», называя так человека, который формально не занимается педагогической деятельностью в сфере культуры?

Какие формы может иметь наставничество в сфере культуры, в каких культурных институциях оно проявляется?

«В связи с тем, что президент Владимир Владимирович Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника, мы посчитали важным для себя обсудить эту тему. – Отметила на встрече Ирина Цветкова. – На мой взгляд, наставничество вполне возможно в любой профессии, связанной с культурой. В сфере творческих профессий, в том числе и журналистики, много людей, которые уже добились определённых успехов и которые могли бы щедро делиться своим опытом. «Свежая газета. Культура» открывает серию круглых столов, на которых будет обсуждаться тема передачи опыта молодому поколению».

Публикация по материалам дискуссионной встречи выйдет в январском номере издания «Свежая газета. Культура», учредителем которого является Самарское областное отделение Союза журналистов России.