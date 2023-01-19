СЖР начинает прием заявок на Всероссийский конкурс на лучшее журналистское произведение 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2023 года

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Организатором конкурса на лучшее журналистское произведение 2023 года является общероссийская общественная организация «Союз журналистов России».

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2023 года (далее – конкурс).

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. Для участия в конкурсе работники средств массовой информации, а также нештатные авторы представляют статьи, интервью, репортажи, очерки и другие журналистские материалы, опубликованные в печати, на веб-сайтах, переданные по телевидению и радио, размещенные в Интернете за период с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 года.

2.2. На произведение, выдвинутое для участия в конкурсе, представляются следующие документы:

- соответствующее решение руководящего органа регионального отделения Союза журналистов России, а также редакции СМИ, в котором указываются: заголовок произведения, время и место его публикации (выхода в эфир);

- заявка участника с указанием фамилии, имени, отчества, места работы, адреса, телефонов (рабочего и мобильного) и электронной почты по форме, согласно Приложению;

- для теле- и радиопередач – эфирная справка.

2.2.3. Редакции газет, журналов, веб-сайтов, теле- и радиокомпаний могут номинировать не более двух авторов. Количество представляемых работ – не более трех от одного автора.

2.4. Материалы присылаются в электронном виде.

2.4.1. Печатные материалы в виде pdf-файлов, прикрепленных к письму или в виде ссылок.

2.4.2. Теле- и радиопередачи – в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.

2.4.3. Материалы веб-сайтов – кодированные скриншоты в формате JPEG; в архивированных файлах, прикрепленных к письму, или в виде ссылок.

2.5. Язык публикаций – русский.

2.6. Представляемые на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. К рассмотрению не принимаются материалы, представленные не в полном объеме, а также содержащие 50 и более процентов текста, являющегося перепечаткой из других средств массовой информации.

2.7. Итоги конкурса будут подведены до 1 августа 2023 года.

III. Оценка работ и Жюри конкурса

3.1. Поступившие на конкурс материалы рассматриваются жюри, состав которого утверждается Секретариатом Союза журналистов России.

3.1.1. Полномочия жюри конкурса:

контроль и координация проведения конкурса;

взаимодействие с участниками конкурса;

определение номинаций конкурса;

определение победителей конкурса;

открытый разбор работ участников конкурса.

3.2. Оценивая присланные материалы, жюри исходит из следующих критериев оценки журналистского произведения:

Общественная значимость;

Журналистское мастерство;

Действенность публикации;

Выразительность, точность и доходчивость языка изложения;

Работа с экспертами и использование интерактива;

Оригинальность идеи и способов подачи материала.

IV. Заключительные положения

4.1. Победителям конкурса присваивается звание: «Победитель Всероссийского конкурса на лучшее журналистское произведение 2023 года»

4.2. Победителям конкурса вручается Диплом специального образца, утвержденный Союзом журналистов России.

4.3. Победители конкурса будут приглашены к участию в медиафоруме «Вся Россия 2023» в сентябре 2023 г. в г. Сочи.

4.4. Материалы конкурсных произведений и сопроводительные документы к ним направляются в Союз журналистов России с пометкой «Конкурс «На лучшее журналистское произведение» на электронную почту konkurs-best2021-ruj@mail.ru до 15 мая 2023 года.

4.5. Заявки и работы, поступившие позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Заявка на участие в конкурсе на сайте СЖР: https://clck.ru/33JzEr

Источник: https://ruj.ru/