Печальная весть — 4 февраля 2023 г. в возрасте 43 лет ушла из жизни Ольга Гальчинская, самарский журналист, политический обозреватель.

Ольга Гальчинская трудилась во многих ведущих изданиях Самарской области. Коллеги вспоминают ее как крайне приветливого, добродушного и трудолюбивого человека, профессионала своего дела, искреннего, доброго, отзывчивого.

Самарское областное отделение Союза журналистов России, друзья, коллеги глубоко скорбят в связи со смертью Ольги Гальчинской и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Прощание пройдёт 6 февраля, в 10:30 по адресу: улица Физкультурная, 96, квартира 60.

Светлая память…