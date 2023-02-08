Визит председателя Союза журналистов России в Самарскую область

Накануне церемонии награждения лауреатов конкурса на призы Губернатора Самарской области и конкурса Самарского областного отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии» в Самарскую область прибыл глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

В телекомпанию «ЛАДА-МЕДИА» (г. Тольятти) он приехал в сопровождении председателя областного отделения Союза журналистов России Ирины Цветковой. Гостей приветствовала генеральный директор «ЛАДА-МЕДИА» Ирина Денисова.

В телекомпании прошла съёмка программы «Обозреватель». Главный редактор телеканала ТОЛЬЯТТИ 24 Яна Левина и Владимир Соловьёв обсудили проблемы медиабудущего: какие изменения ждут индустрию? Как и чем удержать зрителя, читателя или подписчика?

– Я часто встречаюсь со студентами и всегда пугаю их тем, что хотя в ближайшей перспективе у них высокая конкуренция с блогерами, но дальше будет тяжелейшая конкуренция с искусственным разумом, – отметил Владимир Соловьёв. – Уже сейчас искусственный интеллект пишет книги, пишет музыку, пишет новости. И всё это бесплатно и в неограниченных количествах. Уже появляются искусственные дикторы, ведущие. Скоро это будет массово. Конечно, трудно представить, что нас ждёт впереди. И тем не менее, хотя какие-то процессы и возьмут на себя роботы, но всё-таки останется творчество, останется работа в поле.

Большое интервью с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым смотрите в программе «Обозреватель» в понедельник, 13 февраля, в 19:20 на телеканале ТОЛЬЯТТИ 24, сайте tvtogliatti24.ru, в мобильном приложении ТОЛЬЯТТИ 24 и телеграм-канале t.me/tvtogliatti24.

Также председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев побывал с экскурсией на АВТОВАЗе, где ознакомился с работой линий сварки и сборки модели LADA Granta.

«Я первый раз в Тольятти, и увидеть АВТОВАЗ было моей давней мечтой!», — сказал он.

Гостей приветствовали глава Тольятти Николай Ренц, и вице-президент по персоналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко.

И конечно, Владимир Соловьёв не смог обойти своим вниманием поистине уникальное учебное заведение города — Поволжскую академию образования и искусств им. Святителя Алексия.

- Я много езжу по стране, посетил огромное количество учебных заведений, но такое вижу впервые, — поделился он. – Вы – образец того, какой должна в наше время быть высшая школа. Сочетание традиций, современности и глубины образования. Впечатления огромные! Буду рассказывать своим коллегам.

Завтра, 9 февраля глава СЖР примет участие в церемонии награждения лучших журналистов Самарской области.

https://ruj.ru/news/vizit-glavy-szhr-v-samarskuyu-oblast-19288

https://vk.com/video-98585869_456252454?list=0b235d15a0c4600450

Фото: Екатерина Сергеева / Юлия Шевцова/ Андрей Старков/ телеканал ТОЛЬЯТТИ 24