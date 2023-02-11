Награды — достойным

В Самаре, во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого, состоялось награждение победителей XI журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области и были объявлены имена лауреатов XXIV конкурса Самарского регионального отделения Союза журналистов России «Золотое перо губернии». Награды лучшим работникам СМИ вручали губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров и председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Владимировна Цветкова. Поздравить коллег приехал председатель Союза журналистов Владимир Геннадьевич Соловьев.

«Профессия журналиста – непростая профессия. – Отметила Ирина Цветкова, председатель Самарского областного отделения СЖР. – Журналисты много сил и времени отдают работе. И очень важно сказать им «спасибо», дать понять, что они всё делают правильно, что их профессия нужна людям. Сегодня мне хочется сказать слово «благодарю» всем, кто выбрал эту профессию, и поблагодарить губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова за поддержку нашего регионального журналистского сообщества».

В 2022 году, объявленном Годом культурного наследия народов России, Конкурс на призы Губернатора проводился по двум основным направлениям – «Специальная военная операция. #СвоихНеБросаем» и «Год культурного наследия народов России». Перед началом церемонии участники, гости и Губернатор Губернатором Дмитрием Азаровым на площади Славы возложили цветы к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине».

Губернатор поблагодарил сотрудников СМИ региона за ответственность, профессионализм, небезразличное отношение ко всему происходящему в стране и нашем регионе, к судьбам людей. Глава региона отметил, что сотрудники СМИ своей профессиональной деятельностью вносят свой вклад в развитие Самарской области, подчеркнув важнейшую роль представителей средств массовой информации в формировании единой гражданской позиции в условиях беспрецедентной информационной войны.

«Вы всегда на острие. Вы — тот нерв, который чувствует общественное настроение, общественную обстановку, радость, горечи и печали, переживания людей. — сказал Дмитрий Азаров, — Без такой здоровой, профессиональной нервной системы, которой является, конечно же, все сотрудники средств массовой информации, я думаю, двигаться вперед, развиваться опережающими темпами, сохранять человечность и достоинство было бы просто невозможно. Я искренне вас за это благодарю, и за человечность, за переживания…».

В церемонии чествования лауреатов принял участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он напомнил, что в этом году отмечается 320-летие Дня российской печати. В 1703 году в Москве вышла первая русская газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти».

«В этом названии запечатлены очень важные слова для потомков – достойные звания и памяти. Хочу заранее поздравить всех, кто получит сегодня награды. Это значит, что ваш труд и творчество достойны знания и памяти», — подчеркнул Владимир Соловьев.

Глава СЖР вручил Дмитрию Азарову почетный знак Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом». «Этот знак вручается тем, кто активно помогает журналистской отрасли. Я знаю, что Дмитрий Игоревич поддерживает СМИ региона…», — сказал Владимир Соловьёв. Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил председателя Союза журналистов России за приезд в Самару и отметил его значимость для отечественной журналистки.

Владимир Соловьев и Дмитрий Азаров вручили председателю Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирине Цветковой Благодарственное письмо Президента РФ Владимира Путина, отметив, что самарское отделение Союза журналистов – одно из лучших в стране.

«Золотое перо губернии»

Знаковым и престижным конкурсом для журналистов региона вот уже много лет является конкурс «Золотое перо губернии» Самарского областного отделения Союза журналистов России. Награда «Золотое перо Губернии» имеет особое значение для журналистов – она символизирует профессионализм, мастерство и свободу творческой мысли. За многолетнюю историю конкурса его лауреатами стало 78 человек и СМИ. В 2024 году Союз журналистов будет отмечать 25-летие «Золотого пера губернии».

Награды победителям конкурса «Золотое перо губернии» 2022 года вручили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заслуженный работник культуры РФ, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.

В номинации «Печатные СМИ» за профессиональный подход в освещении темы «Власть и общество» была награждена Елена Дмитричкова, главный редактор «Социальной газеты».

За профессионализм и компетентность в номинации «Телевидение» отмечена Ирина Денисова, генеральный директор ООО «ЛАДА-МЕДИА».

В номинации «Радио» награду получил Антон Самохвалов, ведущий программ службы радиовещания ГТРК «Самара» за яркость и глубину в освещении актуальных тем.

Престижным конкурсом для работников медиасферы также является Конкурс именных премий Союза журналистов.

По итогам 2022 года лауреатом Премии «Дебют» стала контент-редактор отдела маркетинга ГК «Навигатор», внештатный корреспондент молодежного медиахолдинга «Есть Talk!» ТГУ Олеся Коваль за смелость и актуальность в раскрытии проблем города.

За оригинальный подход в освещении культурной жизни региона Жанну Пересунько, редактора отдела ГАУ СО «СОВА», удостоили премией «И мастерство, и откровение» им. Геннадий Шабановой.

За профессионализм, глубину и компетентность отмечена наградой «Личность в журналистике» им. Валентины Неверовой Светлана Жданова, автор и ведущая программы «Культпросвет» радио «Вести-FM» ГТРК «Самара».

Лауреатом Премии «За вклад в развитие журналистики» им. Натальи Мануйловой за высокий профессионализм получил стал Сергей Ерышев, режиссер ГТРК «Самара».

Премию «С открытым забралом» им. Валерия Иванова» за вклад в развитие документальной фотожурналистики вручили Андрею Савельеву, фотокорреспонденту издания «Волжская коммуна». В 2022 году Андрей дважды был в командировке в городе Снежное и, несмотря на сложные условия, он смог запечатлеть жизнь, настроение и преображение донбасского города.

Престижные награды

Знаковым событием для работников медиасферы самарского региона стало подведение итогов XI журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области. Победителей конкурса 2022 года определяли по четырем номинациям: «Лучшая работа/проект на телевидении», «Лучшая работа/проект на радио», «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации», «Лучшая диджитал-работа/проект».

Всего было подано 159 заявок, в общей сложности это более 500 работ. Примерно одинаковую активность проявили как творческие коллективы региональных, так и муниципальных СМИ: 51% заявок поступил от СМИ муниципальных районов Самарской области и 49% заявок подали представители региональных медиа. В конкурсе 2022 года произошло несколько концептуальных изменений — заявки подавать на него могли только творческие группы.

Специальный приз Губернатора Самарской области получил творческий коллектив ГТРК «Самара» в лице директора филиала Елены Крыловой. Мультимедийный марафон «Национальный характер», посвященный Дню народного единства, охватил 8 федеральных округов и все региональные филиалы Всероссийской государственной телерадиокомпании.

Специального приза удостоилась творческая группа журнала «Первый» за проект «Муслим», приуроченный к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Приз учредителю и директору издания Алевтине Лукьяновой вручил Губернатор Дмитрий Азаров.

Специальная военная операция затронула все сферы жизни, журналисты рассматривали этот новый опыт в истории России с самых разных сторон. Специальным призом по решению жюри конкурса наградили Ольгу Павловскую, автора и ведущую еженедельных спецрепортажей «Точки над i» на телеканале «Самарское губернское телевидение».

Документальный фильм «Снежное. Город цвета антрацит», созданный Самарским областным вещательным агентством, удостоился особого внимания жюри. Снежное для Самарской области не просто точка на карте, это город, которому наш регион помогает возрождаться. Творческий коллектив Самарского областного вещательного агентства в лице автора сценария фильма «Снежное. Город цвета антрацит» Екатерины Осташкиной получил специальный приз из рук Губернатора.

За оперативную и четкую работу команды сетевого издания «Самара-ГИС» по проекту «Информационный фронт» спецприз вручили генеральному директору телеканала Елене Кольцун.

Постановлением Губернатора Самарской области за значительный вклад в развитие средств массовой информации Елене Хегай, начальнику службы радиовещания ГТРК «Самара» присвоено почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Самарской области». а заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность почётным знаком Губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» была награждена Татьяна Маркушина, корреспондент службы радиовещания ГТРК «Самара». За общественно полезную деятельность, направленную на благо жителей Самарской области, Почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» был награжден Виталий Добрусин, генеральный директор ООО «ДЛД» (медиахолдинг «Самарские судьбы»), а также Олег Лукьянов, председатель совета директоров ООО «Самарский Регион Ньюс».

Помнить тех, кто был с нами

Вечер, посвященный церемонии награждения лауреатов трех престижных конкурсов, — это встреча друзей, возможность вспомнить ушедших из жизни коллег.

- Для нашего сообщества очень важно помнить тех, кто был с нами. - Сказала в заключительной части вечера Ирина Цветкова, - Союз проводит много и других конкурсов: премия им. Э.Кондартова, которую мы учредили вместе с Дмитрием Азаровым, конкурсы имени Павла Гросмана, имени Нины Суглоб… Мы помним наших коллег, и они всегда с нами. Я неслучайно затронула эту тему».

Ирина Цветкова сообщила, что Правление Союза журналистов вышло с инициативой об установлении мемориальной доски Борису Кожину, корифею самарской журналистики, члену Союза журналистов России, Союза кинематографистов России, писателю, сценаристу, педагогу – человеку, внесшему огромный вклад в развитие культуры Самарской области. «Буквально на следующий день после нашего обращения был получен отклик от Дмитрия Игоревича Азарова. - уточнила она. — Уже ведется работа в этом направлении».