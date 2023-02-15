Приглашаем на круглый стол «Взаимодействие общественных организаций и ведомств в решении проблемы алкоголизма»

16 февраля в Доме журналиста пройдет «круглый стол» на тему «Взаимодействие общественных организаций с органами власти и правопорядка в решении проблемы алкоголизма».

Организатор — Самарское областное отделение Союза журналистов России. Партнер — Содружество Анонимных Алкоголиков. Спикерами встречи станут представители различных ведомств (министерства здравоохранения, министерства образования, ГУ МВД России, УФСИН по Самарской области, духовенства, общественных организаций, СМИ и др.).

В ходе «круглого стола» планируется обсудить следующие вопросы:

Актуальность решения проблемы работы с алкозависимым населением.

Детский и подростковый алкоголизм – как результат проблемы алкоголизма родителей.

Преступность и алкоголь. Работа с алкозависимыми в рамках исправительных учреждений и участие в этом общественных организаций.

Алкоголизм – как одна из причин проблемы пропавших людей.

Опыт работы в решении проблемы алкоголизма в рамках РПЦ и взаимодействие РПЦ с Содружеством АА.

Важность совместных усилий общественных организаций и власти в решении проблемы алкоголизма.

Программа «12 Шагов Анонимных Алкоголиков» — действенный способ выздоровления от алкоголизма.

В работе круглого стола планируют принять участие спикеры:

– Муравец Александр Владимирович – главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту.

– Протоирей Максим – проректор Самарской Духовной семинарии.

– Абкина Елена Анатольевна – руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России

– Гольдштейн Сергей Валерьевич – руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области

– Лапшова Татьяна Евгеньевна – руководитель Управления общего образования министерства образования и науки Самарской области

– Березовский Александр Юрьевич – директор Ассоциации «Региональная платформа реализации гражданских инициатив «Самарский антинаркотический фронт».

– Ширкунова Марина Анатольевна – начальник психологической службы УФСИН по Самарской области, подполковник внутренней службы.

– Рябов Владимир Викторович – директор Центра поиска пропавших людей Самарской области.

– Жданова Галина Викторовна – директор Государственного Казенного Учреждения Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа».

– представители Содружества Анонимных Алкоголиков и др.

Уважаемые СМИ для освещения мероприятия!

Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: 8-917-159-00-20

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

С уважением, Елена Абкина,

руководитель пресс-службы

Самарского областного отделения

Союза журналистов России.

8(846)332-68–39; 8-917-159-00-20

spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru