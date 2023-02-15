Приглашаем на круглый стол «Взаимодействие общественных организаций и ведомств в решении проблемы алкоголизма»

16 февраля в Доме журналиста пройдет «круглый стол» на тему «Взаимодействие общественных организаций с органами власти и правопорядка в решении проблемы алкоголизма».
Организатор — Самарское областное отделение Союза журналистов России. Партнер — Содружество Анонимных Алкоголиков. Спикерами встречи станут представители различных ведомств (министерства здравоохранения, министерства образования, ГУ МВД России, УФСИН по Самарской области, духовенства, общественных организаций, СМИ и др.).
В ходе «круглого стола» планируется обсудить следующие вопросы:
- Актуальность решения проблемы работы с алкозависимым населением.
- Детский и подростковый алкоголизм – как результат проблемы алкоголизма родителей.
- Преступность и алкоголь. Работа с алкозависимыми в рамках исправительных учреждений и участие в этом общественных организаций.
- Алкоголизм – как одна из причин проблемы пропавших людей.
- Опыт работы в решении проблемы алкоголизма в рамках РПЦ и взаимодействие РПЦ с Содружеством АА.
- Важность совместных усилий общественных организаций и власти в решении проблемы алкоголизма.
- Программа «12 Шагов Анонимных Алкоголиков» — действенный способ выздоровления от алкоголизма.
В работе круглого стола планируют принять участие спикеры:
– Муравец Александр Владимирович – главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту.
– Протоирей Максим – проректор Самарской Духовной семинарии.
– Абкина Елена Анатольевна – руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России
– Гольдштейн Сергей Валерьевич – руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области
– Лапшова Татьяна Евгеньевна – руководитель Управления общего образования министерства образования и науки Самарской области
– Березовский Александр Юрьевич – директор Ассоциации «Региональная платформа реализации гражданских инициатив «Самарский антинаркотический фронт».
– Ширкунова Марина Анатольевна – начальник психологической службы УФСИН по Самарской области, подполковник внутренней службы.
– Рябов Владимир Викторович – директор Центра поиска пропавших людей Самарской области.
– Жданова Галина Викторовна – директор Государственного Казенного Учреждения Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа».
– представители Содружества Анонимных Алкоголиков и др.
Уважаемые СМИ для освещения мероприятия!
Аккредитация: по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: 8-917-159-00-20
В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.
С уважением, Елена Абкина,
руководитель пресс-службы
Самарского областного отделения
Союза журналистов России.
8(846)332-68–39; 8-917-159-00-20
spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru