Как Фотообъединение отметит своё 15-летие

В марте Фотообъединению Самарского областного отделения Союза журналистов России исполнится 15 лет. В связи с этим 22 февраля в Доме журналиста прошло заседание членов Фотообъединения, на котором обсуждались планы на юбилейный год.

Основной вопрос — 15-летие Фотообъединения. Участники встречи обсудили, какие мероприятия следует провести в течение года. В числе предложений — организация в Доме журналиста творческих встреч и выставки «15 лет Фотообъединению», на которой была бы представлена история и деятельность сообщества.

Фотообъединение Союза журналистов было создано в марте 2008 года при участии председателя областного Союза журналистов Ирины Цветковой. Фотообъединение — это одно из направлений деятельности Самарского областного отделения Союза журналистов России. Председателем Фотообъединения все эти годы является Юрий Стрелец, член Союза журналистов России и Союза фотохудожников России, руководитель фотослужбы региональной редакции «Коммерсантъ-Волга» ИД «Коммерсантъ».

Союз журналистов и Фотообъединение всегда открыты для сотрудничества и интересных проектов. Так. на последнем заседании присутствовала Елена Гундорина, директор Волжского районного историко-краеведческого музея имени А.В. Юшкина. Елена Александровна предложила провести в селах Волжского района фотопленеры, которые позволили бы создать фотоархив достопримечательностей и памятников природы района. Сотрудники музея готовы поделиться знаниями, показать интересные места. Итогом совместного проекта могла бы стать передвижная выставка, которая была бы организована сначала в Самаре, в Доме журналиста, а затем в селе Дубовый Умет, где расположен музей.

Участники встречи приняли решение более детально разработать этот проект.