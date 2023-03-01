В Москве открылась выставка фотографий военного фотокорреспондента Артура Маливанчука.

Выставка открылась при поддержке консорциума «Аппаратно-программные комплексы и системы управления ТЭК» в МФК «IQ-квартал» в Москва-Сити, где находится Министерство. Артур Маливанчук – член Союза журналистов России, военный фотокорреспондент, члена Правления Самарского областного отделения СЖР, председатель самарского отделения общероссийской организации «Офицеры России». Артур работал в Чечне, Дагестане, а также в Таджикистане и на Украине, а в последние годы он не раз приезжал с гуманитарной миссией на Донбасс и помогал жителям региона. Несколько дней назад он вернулся из ДНР, куда привез 4 машины гуманитарной помощи.

«Я многие годы работал в газете «Солдат Отечества», и побывал за это время в нескольких «горячих точках». В какой-то момент осознал, что нельзя не снимать жизнь людей на войне. Те, кто живет «по ту сторону», должны понимать, как тяжело достается победа», – рассказал Артур Маливанчук. Выставка проходит до 23 марта. Вход свободный. Успейте заглянуть в «IQ-квартал» и посмотреть ее своими глазами!