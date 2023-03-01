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В Москве открылась выставка фотографий военного фотокорреспондента Артура Маливанчука

В Москве открылась выставка фотографий военного фотокорреспондента Артура Маливанчука.

Выставка открылась при поддержке консорциума «Аппаратно-программные комплексы и системы управления ТЭК» в МФК «IQ-квартал» в Москва-Сити, где находится Министерство. Артур Маливанчук член Союза журналистов России, военный фотокорреспондент, члена Правления Самарского областного отделения СЖР, председатель самарского отделения общероссийской организации «Офицеры России». Артур работал в Чечне, Дагестане, а также в Таджикистане и на Украине, а в последние годы он не раз приезжал с гуманитарной миссией на Донбасс и помогал жителям региона. Несколько дней назад он вернулся из ДНР, куда привез 4 машины гуманитарной помощи.

«Я многие годы работал в газете «Солдат Отечества», и побывал за это время в нескольких «горячих точках». В какой-то момент осознал, что нельзя не снимать жизнь людей на войне. Те, кто живет «по ту сторону», должны понимать, как тяжело достается победа», рассказал Артур Маливанчук. Выставка проходит до 23 марта. Вход свободный. Успейте заглянуть в «IQ-квартал» и посмотреть ее своими глазами!