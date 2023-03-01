Президент РФ подписал закон о соблюдении норм русского языка и употреблении иноязычных слов

Президент России Владимир Путин подписал закон, цель которого — стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иностранных заимствований. Соответствующий документ опубликован во вторник.

Закон вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники, фиксирующие нормы русского языка в качестве государственного.

Изменения внесены в закон «О государственном языке РФ». Новая инициатива «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка РФ в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка РФ является обязательным».

Закон вводит такие понятия, как нормативные словари, грамматики и справочники, фиксирующие нормы русского языка в качестве государственного.

Литературный язык и заимствования

Согласно поправкам, при использовании русского языка как государственного во всех установленных законом сферах «должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка», а именно — правила использования языковых средств, зафиксированные в нормативных словарях, справочниках и грамматиках. Порядок формирования и утверждения их списка, а также требования к составлению и периодичности издания нормативных словарей будут предлагаться правительственной комиссией по русскому языку и утверждаться кабинетом министров.

Закон и ранее запрещал употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, включая нецензурную брань. Исключение, как и прежде, будут составлять только иностранные слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке. Перечень таких слов будет содержаться в нормативных словарях и справочниках.

Согласно закону, соблюдение норм русского языка как государственного обязательно во взаимоотношениях органов власти РФ всех уровней, а также в официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами РФ и иностранцами.

Для защиты и поддержки государственного языка РФ органы власти должны будут обеспечить проведение лингвистической экспертизы или редактирование текстов готовящихся документов, чтобы привести их в соответствие с нормами. Для этого в случае необходимости будут привлекаться специалисты и использоваться информационные технологии. Это положение, в отличие от всех остальных, вступит в силу с 1 января 2025 года, так как для подготовки соответствующих платформ нужно время.

Свободный доступ к языку

Закон также обязывает власти обеспечивать гарантии свободного доступа граждан РФ к изучению русского языка, создать условия для его изучения иностранцами и лицами без гражданства на территории России и за ее пределами, а также оказывать поддержку соотечественникам за рубежом в получении, распространении и использовании информации на русском языке на территориях государств их проживания.

Поправками в закон «О государственном языке РФ» также определен перечень сфер, где необходимо строго соблюдать нормы современного русского литературного языка, и перечень сфер, имеющих особенности осуществления деятельности. Речь идет об использовании русского языка в образовании, СМИ, при показах фильмов в кинозалах и публичном исполнении произведений, в государственных и муниципальных системах, в предназначенной для потребителей информации и в рекламе. Также законом определяются критерии идентичности текстов на русском и иных языках.

Власти будут поддерживать создание ресурсов, содержащих информацию о нормах современного русского литературного языка.

Источник: https://tass.ru/ .