Союз журналистов России и Русское географическое общество подписали соглашение о сотрудничестве

28 февраля в штаб-квартире Русского географического общества в Москве состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Союзом журналистов России и РГО. Свои подписи под документом поставили глава СЖР Владимир Соловьёв и Первый заместитель Исполнительного директора РГО Илья Гуров.

- Мы давно к этому шли, давно велась наша активная совместная деятельность в регионах. Соглашение — это возможность выйти на новый уровень нашего сотрудничества, это повод изучать родную страну для сохранения исторического и культурного наследия народов России , повысить эффективность информационного обеспечения деятельности по сохранению исторической памяти, — сказал председатель СЖР, Член Русского географического общества Владимир Соловьёв.

Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на продвижение ценностей в информационной среде, участие журналистов в исследовательской работе по поиску историко-культурных объектов, содействие в повышении квалификации участников исследовательских проектов.

Подробности на сайте: https://ruj.ru/news/podpisano-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-szhr-i-rgo-19360