Встреча в «Теремке»: совет ветеранов организовал чаепитие в Доме журналиста

В первый день весны ветераны самарской журналистики собрались в своем уютном «теремке» на Самарской на традиционное чаепитие. Они пришли, чтобы увидеться с друзьями, поделиться новостями, обсудить насущные проблемы, порадоваться успехам коллег.

Ветеранов тепло приветствовала председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова. Именно ей принадлежит идея создания ветеранской организации как полноправной структуры областного отделения. Вместе с коллегами она разрабатывала в свое время основные принципы и формы работы Совета ветеранов, которые сейчас постоянно обновляются и совершенствуются, наполняются новым содержанием.

Непосредственным куратором Совета ветеранов долгие годы является заместитель председателя областного отделения Союза журналистов Ольга Лагутина. Таким образом осуществляется непосредственная связь Совета ветеранов и Правления областного отделения, а совместное чаепитие является способом неформального общения.

Следует отметить, что самарский Совет ветеранов является едва ли не единственным в своем роде в масштабах общероссийского Союза журналистов. Представители многих городов приезжают на берега Волги знакомиться с опытом работы СОО СЖ России и ее ветеранским подразделением.

Оставив активную трудовую деятельность, асы газетной строки не прерывают связей с профессиональным сообществом, они по-прежнему в меру сил участвуют в общественно-политической жизни области и страны. И тут следует особо сказать о недавней большой благотворительной акции по сбору теплых вещей для жителей Луганской и Донецкой областей. Многие наши журналисты, в том числе и из тех, кто собрался в этот день на чаепитие, хорошо известны также в волонтерском движении. Во время недавней пандемии члены Совета ветеранов развозили продуктовые наборы тем, кто заболел и нуждался в поддержке.

Хорошо знают наших ветеранов в школах и библиотеках. Большой популярностью среди молодежи пользуется проект «Профессия –журналист!», в ходе которого юноши и девушки знакомятся с азами работы в редакциях газет, на радио и телевидении. Совсем недавно ветераны журналистики выступали в школе юных журналистов Центра детского творчества «Металлург» и перед членами кружка молодых журналистов школы № 91, а также в школах № 13 и 42. Наиболее опытные журналисты проводят мастер-классы на журфаке Госуниверситета.

Конечно же, за чашкой чая с домашними пирогами говорили не только об этом. Было много воспоминаний, рассказов о детях и внуках, о подготовке к дачному сезону. Как говорится, всякому разговору свое место и время.

Александр Лаврик, председатель Совета ветеранов Самарского областного отделения Союза журналистов России.