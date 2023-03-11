Ушел из жизни самарский журналист Алексей Дмитренко

С прискорбием сообщаем, что 10 марта в возрасте 43 лет скоропостижно скончался самарский журналист Алексей Леонидович Дмитренко.

Алексей работал во многих общественно-политических изданиях региона – газетах «Самарские известия», «Волжская коммуна», «Самарское обозрение», портале «ВолгаНьюс», последнее время трудился в пресс-службе городского трамвайно-троллейбусного управления.

Алексей – талантливый журналист, отзывчивый человек, был полон творческих планов.

Правление Самарского областного отделения Союза журналистов России, друзья и коллеги глубоко скорбят в связи с кончиной Алексея Дмитренко и выражают соболезнования его родным и близким.

Светлая память…

Прощание с Алексеем Дмитренко состоится в воскресенье 12 марта по адресу: г. Самара, ул. Борская, 108, корпус 1, прощальный зал №2, с 12.00 до 14.00. Алексей будет похоронен на кладбище в Курумоче.

Коллеги, кто планирует ехать в Курумоч, сообщите, пожалуйста, сегодня (11 марта) до 13.00, по тел. 8-927-690-98-23 или в личном сообщении Ольге Дмитренко.