Самарским журналистам рассказали о борьбе с туберкулезом в Самарской области

В Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Организатор — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Всемирный день борьбы с туберкулёзом, по решению ВОЗ, отмечается 24 марта. Туберкулёз – социально значимое заболевание. Для эффективной борьбы с ним необходимы усилия всего общества и каждого из нас. Цель проведения Всемирного дня борьбы с туберкулёзом – повышение осведомленности населения о ситуации по туберкулёзу, о мерах профилактики и борьбы с заболеванием.

На пресс-конференции была дана информация об эпидемической ситуации по туберкулёзу в Российской Федерации, Самарской области, о результатах работы ведомств и о мерах профилактики этого заболевания.

В пресс-конференции принимали участие:

— Илья Сиротко – руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области.

— Игорь Цыганков — главный внештатный специалист фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, главный врач ГБУЗ Самарской области «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер».

— Кристина Гусева, главный специалист отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

— Лада Барышникова — д.м.н., главный внештатный специалист детский фтизиатр министерства здравоохранения Самарской области, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ «Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер им. Н.В. Постникова».

— Анна Колесник — заведующая туберкулёзным стационарным отделением №1 ГБУЗ «СОКПТД им. Постникова», врач-торакальный хирург.

— Михаил Петров — главный врач ФГБУ санатория «Лесное».

Эксперты отметили, что в течение последних лет наблюдается значительное улучшение эпидемической ситуации по туберкулёзу в Российской Федерации. Самарская область не является исключением.

По итогам 2022 года в регионе зарегистрировано улучшение основных эпидемических показателей по туберкулёзу: продолжается снижение заболеваемости и смертности от туберкулёза населения. Так, по сравнению с 2021 годом, заболеваемость туберкулёзом снизилась на 3,2%; смертность населения от туберкулеза снизилась на 21,2%.

Улучшение эпидемической обстановки по туберкулёзу в регионе происходит на фоне высокого охвата населения профилактическими осмотрами. В 2022 году 85,6% населения прошли профосмотры.

Несмотря на положительную динамику, необходимо продолжать активную работу по привлечению внимания населения к проблемам туберкулёза, по повышению уровня знаний населения о мерах профилактики заболевания, о методах раннего выявления туберкулёза.

У человека, который заболел недавно, еще нет клинических проявлений. Если не проходить своевременно профилактическое обследование, не подозревая о своём недуге, можно заразить окружающих, потерять время и запустить болезнь.

В Самарской области продолжается регистрация случаев выявления туберкулёза среди работающих, не прошедших своевременно профилактическое флюорографическое обследование.

Необходимы меры по повышению ответственности работодателей по организации профилактических обследований работников.