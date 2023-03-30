31 марта в Доме журналиста пройдет круглый стол «Профилактика кибермошенничества»

31 марта, в 12:00 в Самарском областном отделении Союза журналистов России состоится круглый стол, посвященный вопросам профилактики кибермошенничества.

В мероприятии примут участие начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Павел Жилюнов, заместитель начальник Отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий областного главка подполковник полиции Алексей Елизаров, заместитель начальника ГСУ ГУ МВД России по Самарской области полковник юстиции Игорь Бровяков, представитель Общественного совета при региональном главке МВД, руководитель «Ассоциации цифровой безопасности» Иван Андрианов, а также представители прокуратуры и Отделения Самара Волго-Вятского ГУ Банка России.

Спикеры обсудят, как обстоят дела с киберпреступностью в нашем регионе, на конкретных примерах расскажут о наиболее распространенных схемах мошенничества в сети Интернет и по телефону, а также объяснят, почему методы злоумышленников до сих пор работают. Дадут рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников и уберечь свои сбережения; а главное, что делать, если пришлось столкнуться с мошенниками.

Мероприятие состоится по адресу: г.Самара, ул.Самарская, д.179, Дом журналиста. Длительность — с 12.00 до 13.20.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Аккредитация по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефону (846) 332-68-39. В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России