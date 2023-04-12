Анонс

13 апреля в Доме журналиста пройдет круглый стол на тему «Взаимодействие органов власти, правопорядка, общественных организаций в решении проблемы алкоголизма».

 Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, ведомства, САА.

В ходе «круглого стола» планируется обсудить следующие вопросы:

  • Актуальность решения проблемы работы с алкозависимым населением.
  • Важность совместных усилий общественных организаций и власти в решении проблемы алкоголизма.
  • Детский   и   подростковый   алкоголизм   –  как  результат  проблемы алкоголизма родителей.
  • Преступность и алкоголь. Работа с алкозависимыми в рамках исправительных учреждений и участие в этом общественных организаций.
  • Алкоголизм – как одна из причин проблемы пропавших людей.
  • Опыт  совместной работы   общественных организаций   и Русской православной церкви  в решении проблемы алкоголизма.
  • Работа с родственниками людей, страдающих алкогольной зависимостью.
  • Программы лечения алкоголизма.

Модератор — Абкина Елена Анатольевна, руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России;

В работе круглого стола примут участие спикеры:

  • Муравец Александр Владимирович  — главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту.
  • Лапшова  Татьяна  Евгеньевна  —  руководитель  управления  общего образования министерства образования и науки Самарской области;
  • Ширкунова  Марина  Анатольевна  –  начальник психологической службы УФСИН по Самарской области, подполковник внутренней службы;
  • Березовский  Александр  Юрьевич – директор Ассоциации «Региональная платформа      реализации     гражданских     инициатив     «Самарский антинаркотический фронт»;
  • отец Максим, иерей, клирик  храма Кирилла и Мефодия;
  • Рябов  Владимир Викторович — директор Центра поиска пропавших людей Самарской области;
  • Герман  Юлия  Владимировна  — директор Благотворительного фонда «Ты дома»;
  • Назайкинская  Светлана Вячеславовна — заведующий отделением срочных услуг для детей и семей Государственного Казенного Учреждения Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» Октябрьского района г. Самары;
  • Грязева Александра Вячеславовна – социальный педагог отделения срочных услуг для детей и семей ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа, Промышленное подразделение.
  • Николаева Наталья Николаевна – социальный педагог отделения срочных услуг для детей и семей ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа, Промышленное подразделение.
  • Стрельникова Валентина Николаевна — кандидат педагогических наук, гештальт-терапевт, доцент кафедры теории и технологии социальной работы Самарского государственного университета;
  •  представители Содружества Ал-Анон и Содружества Анонимных Алкоголиков.

Приглашаем СМИ на мероприятие!

 Аккредитация СМИ по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8-917-159-00-20Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России);

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России