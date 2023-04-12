13 апреля в Доме журналиста пройдет круглый стол на тему «Взаимодействие органов власти, правопорядка, общественных организаций в решении проблемы алкоголизма».
Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, ведомства, САА.
В ходе «круглого стола» планируется обсудить следующие вопросы:
- Актуальность решения проблемы работы с алкозависимым населением.
- Важность совместных усилий общественных организаций и власти в решении проблемы алкоголизма.
- Детский и подростковый алкоголизм – как результат проблемы алкоголизма родителей.
- Преступность и алкоголь. Работа с алкозависимыми в рамках исправительных учреждений и участие в этом общественных организаций.
- Алкоголизм – как одна из причин проблемы пропавших людей.
- Опыт совместной работы общественных организаций и Русской православной церкви в решении проблемы алкоголизма.
- Работа с родственниками людей, страдающих алкогольной зависимостью.
- Программы лечения алкоголизма.
Модератор — Абкина Елена Анатольевна, руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России;
В работе круглого стола примут участие спикеры:
- Муравец Александр Владимирович — главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по социальной политике, здравоохранению, здоровому образу жизни и спорту.
- Лапшова Татьяна Евгеньевна — руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области;
- Ширкунова Марина Анатольевна – начальник психологической службы УФСИН по Самарской области, подполковник внутренней службы;
- Березовский Александр Юрьевич – директор Ассоциации «Региональная платформа реализации гражданских инициатив «Самарский антинаркотический фронт»;
- отец Максим, иерей, клирик храма Кирилла и Мефодия;
- Рябов Владимир Викторович — директор Центра поиска пропавших людей Самарской области;
- Герман Юлия Владимировна — директор Благотворительного фонда «Ты дома»;
- Назайкинская Светлана Вячеславовна — заведующий отделением срочных услуг для детей и семей Государственного Казенного Учреждения Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Самарского округа» Октябрьского района г. Самары;
- Грязева Александра Вячеславовна – социальный педагог отделения срочных услуг для детей и семей ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа, Промышленное подразделение.
- Николаева Наталья Николаевна – социальный педагог отделения срочных услуг для детей и семей ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа, Промышленное подразделение.
- Стрельникова Валентина Николаевна — кандидат педагогических наук, гештальт-терапевт, доцент кафедры теории и технологии социальной работы Самарского государственного университета;
- представители Содружества Ал-Анон и Содружества Анонимных Алкоголиков.
Приглашаем СМИ на мероприятие!
Аккредитация СМИ по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru, а также по телефонам: (846) 332-68-39; 8-917-159-00-20 — Елена Абкина (руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России);
В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.
С уважением, пресс-служба Самарского областного отделения Союза журналистов России