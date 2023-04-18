Прими участие в онлайн-лектории 19 апреля!

19 апреля в 15:00 состоится тематический онлайн-лекторий на тему: «Использование радиостанциями мультимедийных форматов как способ развития современной медиасферы». Организатор — Самарское областное отделение Союза журналистов России.

Мероприятие направлено на повышение квалификации руководителей и представителей образовательных учреждений по реализации информационной политики, работе со школьными СМИ и по формированию медиа-центров. Лекторий состоится на базе Технопарка универсальных педагогических компетенций Самарского государственного социально-педагогического университета.

Спикерами выступят главный редактор «Самарского губернского радио» Влада Фурсевич и редактор информационного эфира федеральной радиостанции «Комсомольская правда», куратор местных эфиров на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» Вера Цыганкова. Модератор — координатор федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области Инна Жичкина.

Ждем вас на нашей онлайн-площадке в ВК.

https://vk.com/video-211638758_456239104?list=c936cefe1e27d6b186