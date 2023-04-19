20 апреля в 13.00 в музее-галерее «Заварка» пройдет круглый стол «Деревянное зодчество: как сохранить самарское наследие» с участием самарских и российских экспертов.

Тема взята неслучайно — 18 апреля отмечался Международный день памятников и исторических мест, также известный как День всемирного наследия.

Самарские объекты деревянного зодчества не входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но еще хранят в себе неповторимый дух города. Насколько реально в сегодняшних условиях их сохранить?

Какие усилия волонтеров, городского сообщества и градозащитников сегодня можно точно назвать успешными? В чем уникальность самарской резьбы, самарских наличников?

Участники дискуссии:

— Ирина Лукьянова, главный редактор «Свежей газеты. Культуры»

— Нина Казачкова, председатель совета Самарского областного отделения ВООПИК

— Армен Арутюнов, журналист, градозащитник, куратор галереи «Заварка»

— Андрей Кочетков, директор музея им. П.В. Алабина, сооснователь и автор концепции фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»

— Иван Хафизов, основатель Виртуального музея наличников

Организаторы: Самарское областное отделение Союза журналистов России, Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), музей-галерея «Заварка».

Приглашаем СМИ на мероприятие!

Аккредитация СМИ по электронной почте spress@samtelecom.ru, dj179@mail.ru , а также по телефонам: (846) 332-68-39; 332-02-72.

В заявке необходимо указать Ф.И.О., должность, СМИ, тел. контакта, адрес электронной почты.

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