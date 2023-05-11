Встречайте! Новый 253й (8) номер «Свежей газеты. Культуры»

В новом номере нашей газеты вышел большой репортаж Елены Шишкиной о пресс-туре в Кинельский район.



Дружба между Самарским отделением Союза журналистов России и Кинельским районом Самарской области продолжается уже 20 лет. Поводом для этой дружбы стали совместные даты. В 2023 году – это 105-летие Самарского союза и 95-летний юбилей района.



Впервые совместные юбилеи вместе решили встретить 20 лет назад. В 2003г. была заложена Аллея журналистской солидарности и журналисты близко познакомились с Кинельским районом. В этом году традицию решили продолжить. 50 представителей из 38-ми районных, региональных и федеральных СМИ и первые лица района продолжили Аллею и посетили новые, уже знакомые достопримечательности муниципального района Кинельский.

Читайте новый номер «Свежей газеты. Культуры»! Найдете еще много интересного: репортаж с мероприятий, посвященных Дню Победы, дискуссию экспертов о современных музеях, прошедшую на круглом столе в Доме журналистов, последние новости культуры и искусства нашего города.

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