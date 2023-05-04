3 мая, во Всемирный день свободы печати, в Кинельском районе состоялся пресс-тур «Мы вместе!», организованный администрацией района Кинельский Самаркой области и Самарским областным отделением Союза журналистов России. Знаковое для журналистов мероприятие было посвящено трем юбилеям: 105-летию Самарского областного отделения Союза журналистов России, 95-летию Кинельского района и 20-летию Аллеи журналистской солидарности.

В ходе пресс-тура в поселке Комсомольский прошла закладка второй очереди Аллеи: к каштанам, посаженным в 2003 году, била добавлены молодые туи. В высадке саженцев участвовали Глава Кинельского района Юрий Жидков и председатель Самарского областного отделения СЖР Ирина Цветкова, а также члены Правления областного Союза журналистов Владимир Бабенков, Владимир Лукьянов.

В торжественном мероприятии приняли участие сотрудники районных, региональных и федеральных СМИ, жители Кинельского района, ученики и выпускники ГБОУ СОШ пос. Комсомольский.

– Это уникальная история. – Отметила в своем выступлении Ирина Цветкова. – Двадцать лет назад, когда у района был 75-летний юбилей, журналисты губернии, жители района и ученики ближайшей школы посадили деревья… Сегодня, когда я увидела прекрасные цветущие каштаны, у меня навернулись слезы… У нас несколько аллей солидарности журналистов (пять лет назад мы высадили каштаны в Самаре, возле Софийского собора), но здесь самая лучшая. В этом большая заслуга преподавателей и школьников, которые вместе с нами высаживали деревья и потом бережно выращивали их.

Ирина Цветкова вручила Главе района Юрию Житкову благодарность от Самарского областного отделения Союза журналистов России за плодотворное сотрудничество и сохранение Аллеи журналистской солидарности.

Председатель областного Союза журналистов также подчеркнула необходимость единства сотрудников медиасферы и понимания ответственности перед обществом. «Во Всемирный день свободы печати мы можем говорить об ответственности, которая лежит на наших плечах… Необходимо помнить, что наша сила — в солидарности. В год 105-летия областной журналисткой организации, 95-летия Кинельского района мы все вместе! И это здорово!» – сказала Ирина Цветкова.

В рамках пресс-тура в этот же день для СМИ были проведены экскурсии по достопримечательностям района Кинельский. Журналисты посетили историко-патриотический музей аэроклуба «Гвардейцы», усадьбу «Старый Яр», завод «Волгаагромаш», а также храм Михаила Архангела в Малой Малышевке, построенный в 1836 году. Журналисты узнали интересные факты из истории и жизни района. «Такие пресс-туры, – отмечают работники СМИ, – обогащают нас новыми знаниями, дают возможность быть ближе друг к другу, способствуют сохранению традиций, заложенных Союзом журналистов».