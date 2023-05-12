85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ БОРИСА КОЖИНА

Сегодня, 12 мая 2023 года, исполнилось 85 лет со дня рождения талантливого кинодокументалиста, корифея самарской журналистики, летописца Самары Бориса Александровича Кожина.



Борис Кожин ушел из жизни 22 октября 2021 года, оставив большое наследие, он – редактор более 400 номеров киножурнала «Поволжье», около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев фильмов. Благодаря работам Бориса Александровича сохранены бесценные исторические факты о Самаре и самарском регионе, личностях, внесших вклад в процветание Самарской (Куйбышевской) области.

В знак увековечивания имени Бориса Кожина Самарское областное отделение Союза журналистов России выступило с инициативой установить в Самаре мемориальную доску Борису Александровичу Кожину на фасаде здания дома, где жил Борис Александрович, по адресу ул. Красноармейская, дом 62.

Инициатива Союза журналистов получила поддержку Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, были выделены средства на разработку и изготовление мемориала.

Сейчас ведутся работы по изготовлению памятной доски. Изготовлением барельефа знаменитого самарца занимается скульптор из Тольятти Дмитрий Власов.

Торжественное открытие мемориальной доски запланировано на конец августа – начало сентября этого года.



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Борис Александрович Кожин

(12.05.1938 – 22.10.2021)

Кинодокументалист. Корифей самарской журналистики. Член Союза журналистов России (1972) и Союза кинематографистов России (1989). Родился в Куйбышеве. В 1960 г. окончил историко-филологический факультет Куйбышевского педагогического института. После окончания вуза работал воспитателем детского дома и учителем в школе в селе Малый Толкай Подбельского (ныне Похвистневского) района. Преподавал русский язык, литературу, историю. Затем работал учителем в школах города Куйбышева. С 1962 по 1969 г. был редактором киноотдела института «Оргэнергострой». В 1969–1978 гг. старший, в 1978–2010 гг. главный редактор Куйбышевской (Самарской) студии кинохроники. Редактор более 500 номеров знакового киножурнала «Поволжье» (с 1981 г. «Современник», с 1992 г. альманах «Самарская хроника»). Сюжеты киножурнала отражали важнейшие события в жизни региона и страны.

Автор сценариев нескольких десятков документальных фильмов, среди них «Столица эвакуации», «Большой зал», «Болдино», «Судьба Алексея Толстого», ставшие классикой самарского документального кино. В 2005–2007 гг. преподавал на факультете журналистики Самарского государственного педагогического университета. Автор бестселлера «Рассказывает Борис Кожин», вышедшего в 2007 г. (в 2013 г. было опубликовано второе дополненное издание). Лауреат Губернской премии в области культуры и искусства (2005). В 2010 г. награжден орденом Дружбы, в 2013 г. – Почетным знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской». В 2016 г. был отмечен благодарственным письмом Министерства культуры Самарской области за вклад в развитие и популяризацию киноискусства на территории Самарской области и в честь проведения в Российской Федерации Года российского кино.

Борис Кожин – лауреат областной общественной акции «Благородство» 2010 года, ежегодно проводимой Самарским областным отделением Союза журналистов России и Ассоциацией творческих союзов Самарской области.